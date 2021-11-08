美街頭遭遇持槍劫匪 中國教授赤手空拳擊退歹徒（有片）

前往美國訪學的湘潭大學教授周批改在洛杉磯唐人街附近遭持槍搶劫。在被歹徒用槍指頭的情況下，周批改想都沒想打掉對方手中的槍，兩次擊退歹徒，最終所帶的箱子被歹徒拖走。目前洛杉磯警方已立案。周批改稱自己學過一些功夫，但事後回想還是有一些後怕，不建議他人模仿。

據湖南《瀟湘晨報》，到南加州大學訪學的周批改10月31號抵達洛杉磯，事發11月1號下午3點40多分，他拖著一個行李箱、背著包一路往唐人街。拐進一條小街後，看到對面有一輛黑色的皮卡車。周批改憶述：「我站在那裡的時候，皮卡車的門突然打開，一個全身黑裝、戴著黑色面罩的人跑過來，拿槍指著我的臉。我當時想都沒想，就抬起手將他的槍打掉了，然後又踢了一腳把他踢到地上。」

▲ 周批改與歹徒搏鬥後受傷

周批改踢倒對方後，他也因為用力過猛摔在地上，但很快爬起拖回行李箱回到主路上，「走過一個路口後，我看周圍沒人，感覺到臉上濕漉漉的，就拿手機照了一下發現流血了，就給自己拍了照，但剛放下手機就發現那個人又用槍指着我」。

他表示，對方身型又高又壯實，但應該「打不過我」，於是他將行李箱交出，未料對方伸手欲取走他的背包，「背包裏有我的電腦和證件，不能給他，所以我就一拳打到他臉上，又用肘沖向他的頭，他就鬆開了，後來我又跳起一腳踢他的槍，他當時好像是嚇住了，就轉身拖着我的箱子跑了」。周批改稱，當時想捉住對方，但見黑色車正駛過來，車上有一個全身黑衣的蒙面人，因怕對方有槍，才未有作進一步的行動。

周批改後來在一華人商場得到眾人幫助並報了案，他表示確實整個過程現在回想起來有點後怕當時被槍指著的時候，他下意識地擋開了，「但是這個其實是很危險的。一般都說如果有人拿槍指著你，你就直接給錢，但因為我是剛從大陸來也不了解這些。一般情況下是不建議這樣的，我是以前在武校練過一些」。

周批改在當地機構的請求下拍攝了一個視頻還原當時狀況，該視頻走紅網絡。

公開資料顯示，周批改出生於1973年，湖南祁東人，教授職稱，擁有社會學博士、政治學博士，以及農林經濟管理學博士後研究學位。現為湖南省社會主義學院教研部主任，湘潭大學公共管理學院碩士生導師，還曾任韶山市人民政府副市長、上海市閘北區教育局局長助理、中共湘潭市委政策研究室副主任、中共湘潭市委黨校副校長。

責任編輯：袁瑋婧