抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建（第二版）

外電引述美國高級官員周一（8日）表示，美國擬於明年1月在全球投資5至10個大型基礎設施項目，旨在抗衡中國「一帶一路」。

（新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方認為全球基礎設施領域合作空間廣闊，各類相關倡議不存在相互抗衡或彼此取代的問題。世界需要的是搭橋而不是拆橋，是互聯互通而不是相互脫鉤，是互利共贏而不是封閉排他。希望美方拿出實實在在的行動，推動世界各國共同發展振興。

他指出，「一帶一路」倡議提出8年來，始終堅持共商共建共享，開放綠色廉潔，高標準、惠民生、可持續的高質量發展理念，推動建成了一大批合作項目，加強了各國互聯互通水平，為共建國家人民帶來了實實在在的利益，已經成為廣受歡迎的國際公共產品和規模最大的國際合作平台之一。

路透報道，這名官員表示，由美國總統拜登的副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）率領的外交和發展官員代表團，上周訪問塞內加爾和加納時，確定了至少10個有前景的項目。

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官員說，塞內加爾與加納的官員，對美國的保證表示歡迎。美方不會要求簽訂可能導致日後港口和機場被扣押的保密或抵押協議。而討論中的項目包括在塞內加爾建立西非疫苗製造中心、加強再生能源供應、促進貸款給女性所擁有的企業、縮小數位鴻溝。

官員們正與政府和民間部門會晤，為七國集團（G7）6月發起的「重建更美好世界（B3W）」計劃尋找項目。有關計劃或在下月G7會議中敲定。美國一個代表團10月初嶺對厄瓜多爾、巴拿馬和哥倫比亞有類似訪問；另一代表團計劃在年底前訪問亞洲，但未有點名具體國家。

B3W旨在縮小發展中國家到2035年面臨的40萬億美元基礎設施投資缺口，並在中國貸款以外提供替代融資選擇。而美國將提供全方位金融工具，包括股權、貸款擔保、政治保險、捐贈和技術專長，專注於氣候、衛生、數字技術和性別平等。

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責任編輯：林佩怡

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