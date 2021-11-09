「零新增」防疫礙消費 瑞銀料明年中國GDP放緩至5.4%

投行瑞銀周二稱，2022年中國GDP實際增速可能從今年的7.6%放緩至5.4%，因房地產活動走弱可能拖累投資、而「零新增」防疫策略可能阻礙消費復甦。不過，明年出口增速可能降至10%，依然較為穩健。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，如果國內「零新增」的防疫政策持續更長時間、或房地產活動出現更大程度的持續下跌，2022年GDP增速可能會降至4%。

汪濤指，宏觀政策放鬆應能拉動基建投資回升，而缺電限產問題也有望在明年消退。

她並說，預計2023年GDP增速將進一步放緩至5%左右，接近潛在趨勢增速。

瑞銀發表2022-2023年中國經濟展望最新報告指出，經濟增長驅動力轉變、勢頭放緩，房地產活動可能繼續走弱。預計宏觀政策放鬆，槓桿率小幅上升，而未來幾年政府會繼續強調供應鏈安全穩定，進一步擴大市場開放，並持續推動數位化和技術升級、綠色發展和共同富裕。

該行預測所面臨的風險主要來自與疫情相關的不確定性、尤其是國內防疫相關的活動限制，房地產活動走弱的程度，以及政策放鬆的時點及力度。

責任編輯：蒯宇澄

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