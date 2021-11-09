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【內地疫情】成都現1傳13案例 電梯等同生活環境檢出陽性

社會熱點 11:21 2021/11/09

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內地昨（8日）新增43宗新冠肺炎本土確診及46宗無徵狀感染者。四川成都本次疫情累計報告23宗確診，並出現1傳13的特殊案例，感染者包括病人的家人、同事和鄰居，部分人並沒有交集，而他們的同生活環境例如電梯檢測出病毒樣本。

值得注意是，成都此輪疫情的首宗確診與西北疫情病毒株為同一來源。

成都現1傳13特殊案例

內地昨（8日）新增43宗新冠肺炎本土確診，涉及8個省份，其中河北佔12宗，黑龍江8宗，四川7宗，遼寧5宗，甘肅4宗，江西3宗，河南和雲南各2宗。

四川新增的7宗本土確診均在成都。成都市召開新聞發布會通報：截至11月8日24時，成都市本次疫情累計報告23宗確診。

四川省疾控中心副主任唐雪峰介紹，11月2日，成都報告本輪疫情的首宗確診個案。該個案有西北多地旅居史，與當地確診個案有明確的軌跡重疊。經流行病學調查和實驗室基因測序，仍為德爾塔（Delta）新冠病毒變異株引起，與西北疫情病毒株為同一來源。

首宗個案及早期續發個案多為年輕人，活動範圍廣、接觸人員多，除參加公務活動外，還涉及酒吧、餐館、健身房等多個場所，容易引起疫情傳播。同時，由於德爾塔變異株的傳播力更強，此輪疫情中出現1傳13的特殊案例，感染者包括病人的家人、同事和住在同棟樓的鄰居，部分人並沒有交集，而他們的同生活環境例如電梯檢測出陽性樣本。

發布會上還指出，雖然這兩天新增確診數比較多，但源頭清楚，均在同一條傳播鏈上，說明疫情總體上可控。但同時也要理性認識到此次抗疫工作的艱巨性和複雜性。由於早期確診個案活動範圍大、接觸面廣，且多數確診個案的Ct值較低（意味著病毒載量高），傳播風險較大，不排除後續仍有新增個案的可能。

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責任編輯：尹航

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