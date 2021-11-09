教育部：推動中文成為更多國際組織、會議官方或工作語言

據澎湃新聞今日（9日）報道，2021年起中文正式成為聯合國世界旅遊組織官方語言，中文國際影響力不斷攀升。教育部近日答覆政協第十三屆全國委員會第四次會議相關提案時表示，將進一步推動中文成為更多國際組織、國際會議官方語言或工作語言。

教育部網站4日發布《關於政協第十三屆全國委員會第四次會議第2624號（教育類091號）提案答覆的函》（《答覆函》），公布答覆《關於應對國際中文教育面臨的挑戰和風險的提案》的具體內容。

《答覆函》指出，國際中文教育面臨新形勢、新變化，教育部及相關機構、企業和社會組織已在前期做了大量工作。

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一是支持成立基金會，建立健全工作機制。2020 年6月，參與孔子學院建設和國際中文教育事業較多的北京大學、北京語言大學、漢考國際等27家內地高校和企業，自願發起成立中國國際中文教育基金會，運行孔子學院品牌。同時成立了中外語言交流合作中心。

二是不斷優化全球布局，參與和服務「一帶一路」建設。中國國際中文教育基金會按照國際慣例運行孔子學院品牌，累計派出院長、教師和志願者4萬人，贈送中文教材500萬冊，培養培訓本土中文教師6.5萬多人次，培養培訓各類學員220萬人，組織各類中文考試人數達1600萬人次。

三是加強標準建設，提升治理能力。推廣多語種《國際中文教育中文水準等級標準》，修訂《國際中文教師標準》，完善國際中文教育標準體系，推動與各國語言標準對接和認證推廣。

四是應用新技術，加快國際中文教育數位化發展步伐。推出「中文聯盟」數位化雲服務教學平台，向全球提供中文學習、中國國情和中國文化等190多門6000多節線上課程。繼全球首家網路中文課堂在希臘愛琴大學落戶後，相繼在多國設立市場化運行的網路中文課堂和中文學習測試中心。