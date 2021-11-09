王毅︰海洋不能作為單邊強權工具 反對海上耀武揚威

在中美於南海和印太海域持續角力的背景下，國務委員兼外交部長王毅今日（9日）就「海洋議題」表態，強調要堅持多邊主義，共同維護海洋秩序，認為不能再把海洋作為在全球推行單邊強權的工具，要共建海洋命運共同體。

王毅於「海洋合作與治理論壇」開幕式上發表視像致辭。他表示，要堅持多邊主義，共同維護海洋秩序，更不能再把海洋作為在全球推行單邊強權的工具。中方反對某些國家出於維護海洋霸權的目的，在海上耀武揚威、拉幫結派，不斷侵犯其他國家的正當和合法權益。

他呼籲各國團結，共同高舉多邊主義旗幟，捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的海洋秩序，堅持對話協商，共同促進海洋和平。

王毅說，幾千年來中國人透過海洋傳播友好，從未發動過侵略與擴張。重申在南海問題上，中國與東協國家致力全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動「南海行為準則」磋商取得新進展，爭取把南海建設成和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅並表示，要堅持綠色發展，共同保護海洋環境，應有序開發利用海洋資源，攜手應對氣候變暖、海平面上升等全球性挑戰，嚴格依法處理核汙水排放等破壞海洋環境的行徑。

王毅：不要幻想讓中國向霸權低頭

此外，王毅今在《人民日報》撰文表示，聯大2758號決議案讓一些勢力封鎖中國人民的政策徹底破產，製造「兩個中國」的圖謀徹底失敗，爾後50年來，中國國家面貌發生了翻天覆地的變化。他強調，中國將堅持走和平發展之路，任何人不要幻想讓中國向強權彎腰、向霸權低頭。

抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建

美指中國情報人員經濟間諜罪成 京：指控純屬捏造

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解