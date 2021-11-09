美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）

日前在《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26）期間舉辦的國際媒體記者會上，美聯社記者向中國氣候變化事務特使解振華發問，「能否用英文回答」，解振華回應指，「不如你用中文提問。」

解振華：中國已大大降低排放峰值

在記者會上，解振華回答提問時被美聯社記者意外打斷，記者問他能否直接用英語回答。解振華微笑並搖頭說，不如你用中文提問。

之後，面對美聯社記者提問「中國總是要反過來指責美國，說美國是歷史上最大的排放國。雖然拜登總統已經承認（這一點），但中國目前才是排放最大的國家，請問你如何評論？」

解振華回應指，這個問題《巴黎協定》已經說得很清楚，大家早已有了結論，氣候變化、全球變暖的原因，主要是發達國家在工業化城鎮化過程中無序排放造成的歷史原因，這是共識。也因此，《巴黎協定》要求發達國家帶頭減排，並應向發展中國家提供支助。

解振華指出：「有個庫茲涅茨曲線，各國在發展階段，肯定會隨之增加排放。中國仍處於發展階段，但是中國已經大大降低了排放峰值。事實上，在碳達峰時，發達國家人均排放的都比中國高得多。我們既要壓低峰值、又要縮短這個時間，這也是中國為應對氣候變化做的努力。所以要歷史地看、全過程地看這個問題。」

教育部：推動中文成為更多國際組織、會議官方或工作語言

另外，中國教育部近日答覆政協第十三屆全國委員會第四次會議相關提案時表示，將進一步推動中文成為更多國際組織、國際會議官方語言或工作語言。

責任編輯：尹航

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