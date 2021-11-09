【兩岸角力】台報告書指大陸操作灰色地帶 圖「不戰奪台」

台灣的國防部周二（9日）發布2021年「國防報告書」，指近年大陸頻繁操作灰色地帶威脅，以切香腸戰術漸進式的升高，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成「不戰奪台」目標。

據中央社，這是台灣的「國防報告書」首度提及大陸灰色地帶及認知作戰等威脅。

報告書表示，大陸期在2035年達成基本實現國防和軍隊現代化，具備對台作戰優勢及抗衡外軍能力，對台灣安全造成嚴峻挑戰。

已具對台機場局部封鎖能力

報告書指出，大陸從未放棄對台使用武力之選項，其在軍事現代化能力逐漸提升下，對台軍事作為將更趨頻密與強硬。其已具備對台灣重要港口、機場及對外航道實施聯合局部封鎖，截斷海、空交通路線能力。

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該報告書又表示，大陸空軍已具備第一島鏈內局部空中優勢及第二島鏈內重要軍事目標打擊能力，並持續進行殲擊機換裝，提升制空作戰能力。此外，大陸也部署中、長程對地、反艦彈道導彈及巡弋導彈，並藉海、空軍航艦及轟炸機常態化赴西太平洋從事跨島鏈海空聯訓，對印太周邊國家形成軍事威懾，以遲滯第一、二島鏈間外軍干預行動。

報告書又認為，近年大陸頻繁操作灰色地帶威脅之態樣多元，可分為軍事與非軍事手段，前者包括解放軍機頻繁進入台灣西南空域，後者則包括抽砂船作業等。這類手段具非戰非和的模糊性，且未達戰爭門檻，以切香腸戰術漸進式升高，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成其「不戰奪台」之目標。

此外，報告書又提到網路戰威脅和認知戰危害，指大陸在政治上壓縮台灣的國際活動空間，又奪取輿論主導權。

在北京，國家主席習近平上月表示，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關系和平發展。強調台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉；祖國完全統一的歷史任務一定要也一定能夠實現。

國務委員兼外長王毅早前與美國國務卿布林肯會面時指出，台灣問題是中美之間最敏感的問題。一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞。他又稱，當前台海局勢癥結，是因為台灣當局屢圖突破一中框架，而美方對「台獨」勢力的縱容支持也難辭其咎，要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的。

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責任編輯：林佩怡

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