中方管制致南韓車用「尿素」荒 中國大使：努力解決

中國出現煤炭短缺後，上月起開始加強對化肥類商品的出口管制，依賴中國進口的南韓首當其衝，出現車用尿素嚴重短缺。中國駐韓大使邢海明昨（8日）表示，將從中方層面努力解決該問題。

中國大使：化肥出口監管措施不針對任何國家

據韓聯社報道，南韓執政黨共同民主黨發言人申賢榮透露，邢海明當天在南韓國會與民主黨黨鞭尹昊重等會晤時作出以上表述。邢海明還說，中國沒料想到韓國會出現尿素溶液缺貨問題，將努力爭取「好消息」。

邢海明稱，中國的化肥出口監管措施不針對任何國家，是穩控國內市場必不可少的措施。尹昊重則要求中國盡快走完已簽合同及抵達海關貨品的通關流程。

車用尿素又名環保汽車尿素，是柴油車淨化廢氣的重要物質，南韓於2015年強制規定所有柴油車都必須使用尿素控制廢氣排放。

中國是世界第一大的尿素生產國和出口國，每年向全球供應約500萬噸的尿素。今年首九個月，中國出口的尿素超過47%銷售到印度，14%到南韓。據路透社此前報導，南韓的尿素嚴重依賴中國出口，據產業通商資源部的數據，今年首9個月，南韓約97%的尿素進口來自中國。

南韓約97%尿素進口來自中國

中國海關總署今年10月11日發佈公告，對化肥和尿素等相關材料實施出口監管，該措施導致南韓自華尿素進口事實上停擺、車用尿素嚴重短缺。

有南韓化工企業估計，國內的尿素庫存將於本月底耗盡，如果未來一周未能覓得新貨源，南韓國內需要使用車用尿素的56萬架國產貨車，及最少100萬架私家車，本月內將無法行駛，嚴重影響物流。

南韓總統辦公室上周五成立工作組，與中國等生產國進行供應談判。總統文在寅今日在青瓦台主持召開國務會議時稱，政府正多管齊下解決尿素荒問題，呼籲國民不要過度焦慮不安。

南韓政府隨後也表示，將從澳洲進口尿素溶液2.7萬升，並已從越南進口200噸車用尿素；而南韓產業通商資源部長官文勝煜也宣布，車用尿素的通關時間將從以往的20天縮短為3到5天。

責任編輯：蒯宇澄

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