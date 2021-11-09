【北方暴雪】內蒙古一地積雪破紀錄 有房屋門口被雪封堵（有片）

內地多地近日迎來強勁寒潮，北方多地更遭暴雪吹襲。其中，內蒙古通遼市在過去兩天遭遇特大暴雪後，當地累計降雪量達81.3毫米，積雪深度打破了1951年來的最高紀錄。

「通遼積雪太深房屋被埋」等話題登上網絡熱搜，從網上片段可見，不少房屋屋頂被白雪覆蓋，有房屋門口更被積雪封堵，有指「當地人屋門都打不開」。

事實上，這次暴雪已令通遼市8個旗縣區受災，截至周一（8日）下午4時半，5609人受災、1人因災死亡，176頭牲畜死亡，逾2千座棚舍等受損。直接經濟損失達3446萬元人民幣。

▲ 當地有房屋門口被積雪封堵。

若不能盡快融雪 或致「雪災」

內蒙古自治區氣象台首席預報員張桂蓮表示，這次寒潮降雪量較大，通遼市南部、赤峰市南部、錫林郭勒盟西南部中東部偏南地區積雪厚度達15厘米以上，設施農業將受低溫冷害影響。如果後期積雪不能盡快消融，將會形成嚴重「座冬雪」，對牧區、半農半牧區的飼料儲備是嚴峻的考驗，有可能引發「白災」，也即雪災。

牧區雪災指由於積雪過厚、維持時間長，掩埋牧草，使牲畜無法正常採食，導致牧區大量牲畜掉膘和死亡的自然災害。

中央氣象台周二（9日）早上繼續發布暴雪藍色預警，料至翌日內蒙古東北部、黑龍江中西部、吉林中東部和西北部、遼寧北部等地的部分地區有大雪，新增積雪2至6厘米，局部地區可達8厘米以上。

責任編輯：林佩怡

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