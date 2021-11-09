EDG奪冠之夜武漢超2000人未經批准聚集觀賽 組織者被行拘（有片）

中國戰隊EDG日前奪得《英雄聯盟》（LoL）全球總決賽冠軍，湖北武漢有3人因組織超過2000人聚集觀看這場電競比賽，被警方行政拘留。

綜合瀟湘晨報和澎湃新聞報導，武漢市公安局東湖新技術開發區分局出具的處罰決定書顯示，11月6日，三名違法行為人在未經公安機關許可的情況下，在光谷步行街德國風情街柏林廣場舉辦「2021英雄聯盟全球總決賽觀賽派對」活動，現場聚集參與人數達到2000多人，該活動對現場安全秩序造成隱患。

警方決定，對其中兩名組織者行政拘留10天，對另一名組織者行政拘留5天。

《英雄聯盟》全球總決賽中國電競隊奪冠 一房企曾承諾送樓

關於當日比賽受到大學生們的廣泛關注。據位於陝西省的楊淩職業技術學院通報，7日淩晨，中國戰隊EDG奪冠後，該校個別電子競技愛好者情緒激動，在南校區校園內空置旗杆懸掛EDG隊旗，學校值班人員及時發現並制止，不存在降國旗情況。

▲ 陝西楊凌一職業學校官網截圖

2021英雄聯盟全球總決賽11月6日在冰島舉行，來自中國LPL賽區的戰隊EDG以3：2逆轉戰勝韓國LCK賽區的DK戰隊，奪得冠軍。英雄聯盟全球總決賽是全球最知名的電子競技賽事之一，被稱為S賽，由2011年開始舉辦，今年決賽被稱為S11。

責任編輯：李冰琪

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