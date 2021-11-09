  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (二) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美英日歐盟等促中國推遲實施食品進口新規 憂破壞全球供應鏈

國情動向 15:51 2021/11/09

分享：

外電報道，美國、英國、日本、歐盟、瑞士、澳洲、加拿大等7個經濟體，近日中國海關當局推遲實施食品進口相關法規，指這些措施或破壞全球供應鏈。

彭博據信件副本報道，上述7個經濟體的外交官，上月27日致函中國海關總署署長倪岳峰，希望將食品進口措施推遲至少18個月。中方未回應置評請求。

18類食品企業要「官方推薦註冊」

今年4月，中國海關總署發布第248號令、249號令，均將於明年1月起實行。其中，第248號令對18類食品的境外生產企業，採用「官方推薦註冊」模式，這種模式下需要提交的材料相對複雜，企業要由所在國家（地區）主管當局向海關總署推薦註冊。而18類食品包括肉與肉製品、水產品、乳品、食用穀物、調味料、堅果與籽類、蜂產品、乾果等。

至於249號令，要求進口食品的包裝和標籤、標識，符合中國法律法規和食品安全國家標準。

外文官在信中提到，有關命令的實施仍很不明朗，而出口到中國的產品將很快發貨，因此第248號令和第249號令可能會擾亂全球食品供應鏈，並推遲對中國的食品供應。

知情人士表示，外國食品製造商和政府仍不確定如何滿足這些要求，例如哪些有資格成為推薦機構。還有人擔心，不遵守註冊規則或會有高昂代價。

然而報道指出，至今沒有跡象表明中國打算暫停或軟化進口措施。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地多地民眾搶購糧油米面 農業農村部這樣回應
2021/11/04
內地多地民眾搶購糧油米面 農業農村部這樣回應
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？
2021/10/11
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？

你可能感興趣

內地多地民眾搶購糧油米面 農業農村部這樣回應
15:41 2021/11/04
內地多地民眾搶購糧油米面 農業農村部這樣回應
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？
11:01 2021/10/11
中美歐供應鏈大亂 「70年代」式滯脹苦日子重臨？
經濟 貿易 產品 瑞士 食品 加拿大 歐盟 澳洲 英國 日本

上一篇文章

抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建（第二版）

下一篇文章

【兩岸角力】台報告書指大陸操作灰色地帶 圖「不戰奪台」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本首相將任命人權問題助理 京：中國內政不容干涉
日本首相將任命人權問題助理 京：中國內政不容干涉
【中美角力】中國據報在新疆沙漠設美國航母形狀標靶
【中美角力】中國據報在新疆沙漠設美國航母形狀標靶
抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建（第二版）
抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建（第二版）
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
十九屆六中全會今召開 4個Q&A看懂為何重要（第二版）
十九屆六中全會今召開 4個Q&A看懂為何重要（第二版）
神舟十三號首次出艙任務完成 全程約6.5小時 （有片）
神舟十三號首次出艙任務完成 全程約6.5小時 （有片）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款