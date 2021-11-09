美英日歐盟等促中國推遲實施食品進口新規 憂破壞全球供應鏈

外電報道，美國、英國、日本、歐盟、瑞士、澳洲、加拿大等7個經濟體，近日中國海關當局推遲實施食品進口相關法規，指這些措施或破壞全球供應鏈。

彭博據信件副本報道，上述7個經濟體的外交官，上月27日致函中國海關總署署長倪岳峰，希望將食品進口措施推遲至少18個月。中方未回應置評請求。

18類食品企業要「官方推薦註冊」

今年4月，中國海關總署發布第248號令、249號令，均將於明年1月起實行。其中，第248號令對18類食品的境外生產企業，採用「官方推薦註冊」模式，這種模式下需要提交的材料相對複雜，企業要由所在國家（地區）主管當局向海關總署推薦註冊。而18類食品包括肉與肉製品、水產品、乳品、食用穀物、調味料、堅果與籽類、蜂產品、乾果等。

至於249號令，要求進口食品的包裝和標籤、標識，符合中國法律法規和食品安全國家標準。

外文官在信中提到，有關命令的實施仍很不明朗，而出口到中國的產品將很快發貨，因此第248號令和第249號令可能會擾亂全球食品供應鏈，並推遲對中國的食品供應。

知情人士表示，外國食品製造商和政府仍不確定如何滿足這些要求，例如哪些有資格成為推薦機構。還有人擔心，不遵守註冊規則或會有高昂代價。

然而報道指出，至今沒有跡象表明中國打算暫停或軟化進口措施。

責任編輯：林佩怡

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