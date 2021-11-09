  • 22°C
香港時間 : 20211109日 (二) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬

經濟脈搏 16:38 2021/11/09

分享：

內地一線城市二手樓市場持續降溫。深圳10月二手在售房源突破3萬套，但成交過戶套數創9年新低。上海二手樓成交則量價齊跌，上月全市二手樓成交量按年減半，每平方米平均成交價格跌7%。

中原研究中心最新數據顯示，10月深圳新樓成交佔比超8成，出現大幅回升，並創今年新高。

二樓參考價機制發威

不過，深圳二手樓市場繼續吹冷風。據中原研究中心數據，10月深圳二手住宅過戶套數，按月下滑9%至1605套，為2012年3月以來最低。

事實上，深圳2月推出二手樓參考價機制後，當地二手市場表現低迷，成交暴跌，連帶中介行業也受影響，不少公司倒閉、經紀轉行。

中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險

深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃

至於上海，據上海鏈家研究院的監控數據，上月全市共成交1.3萬套二手樓，按月增長8%，按年計下降53%。成交均價為每平方米38,812元人民幣，按月增長1%，按年下降7%。

此外，廣州、北京的二手樓市場也低迷。其中，早前中指院數據顯示，廣州二手樓均價繼9月出現今年首降後，10月再次按月下跌，降幅並擴大至0.18%，是二手樓指導價機制發布後連跌兩個月。

早前中原地產研究中心統計數據顯示，北京10月二手樓住宅網簽9340套，年內首次跌破萬套，按年跌53.4%、按月跌25.7%。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險
2021/10/24
中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險
【房地產稅】胡錫進：不會出台或致樓市「崩潰」的激進稅改
2021/10/25
【房地產稅】胡錫進：不會出台或致樓市「崩潰」的激進稅改
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
2021/10/11
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
【中國樓市】北京海淀區也迎來「二手房指導價」 業主著急賣房主動降價
2021/10/15
【中國樓市】北京海淀區也迎來「二手房指導價」 業主著急賣房主動降價
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
2021/11/05
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前

你可能感興趣

中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險
21:21 2021/10/24
中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險
【房地產稅】胡錫進：不會出台或致樓市「崩潰」的激進稅改
12:21 2021/10/25
【房地產稅】胡錫進：不會出台或致樓市「崩潰」的激進稅改
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
11:05 2021/10/11
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
經濟現象 經濟 地產 成交 二手市場 廣州 北京 上海 深圳 中原地產

上一篇文章

【大灣區】廣東促消費：放寬廣深汽車上牌限制 視情況全省發消費券

下一篇文章

中方管制致南韓車用「尿素」荒 中國大使：努力解決
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

發改委：煤炭日產量再衝1193萬噸高位 支撐煤價下行
發改委：煤炭日產量再衝1193萬噸高位 支撐煤價下行
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
【中國樓市】銀十失色 京深杭等13城二手房成交跌回7年前
EUV光刻機對芯片研製多重要？告訴你3個關鍵事實
EUV光刻機對芯片研製多重要？告訴你3個關鍵事實
「零新增」防疫礙消費 瑞銀料明年中國GDP放緩至5.4%
「零新增」防疫礙消費 瑞銀料明年中國GDP放緩至5.4%
【中國經濟】路透：擔憂滯脹 人行或在放鬆政策上謹慎行事
【中國經濟】路透：擔憂滯脹 人行或在放鬆政策上謹慎行事
中方管制致南韓車用「尿素」荒 中國大使：努力解決
中方管制致南韓車用「尿素」荒 中國大使：努力解決
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款