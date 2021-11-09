二手樓市場吹冷風 深圳10月過戶套數創9年低 上海成交按年腰斬

內地一線城市二手樓市場持續降溫。深圳10月二手在售房源突破3萬套，但成交過戶套數創9年新低。上海二手樓成交則量價齊跌，上月全市二手樓成交量按年減半，每平方米平均成交價格跌7%。

中原研究中心最新數據顯示，10月深圳新樓成交佔比超8成，出現大幅回升，並創今年新高。

二樓參考價機制發威

不過，深圳二手樓市場繼續吹冷風。據中原研究中心數據，10月深圳二手住宅過戶套數，按月下滑9%至1605套，為2012年3月以來最低。

事實上，深圳2月推出二手樓參考價機制後，當地二手市場表現低迷，成交暴跌，連帶中介行業也受影響，不少公司倒閉、經紀轉行。

中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險

深圳樓市成交低迷 中介紛紛離職 傳有人捲款潛逃

至於上海，據上海鏈家研究院的監控數據，上月全市共成交1.3萬套二手樓，按月增長8%，按年計下降53%。成交均價為每平方米38,812元人民幣，按月增長1%，按年下降7%。

此外，廣州、北京的二手樓市場也低迷。其中，早前中指院數據顯示，廣州二手樓均價繼9月出現今年首降後，10月再次按月下跌，降幅並擴大至0.18%，是二手樓指導價機制發布後連跌兩個月。

早前中原地產研究中心統計數據顯示，北京10月二手樓住宅網簽9340套，年內首次跌破萬套，按年跌53.4%、按月跌25.7%。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁