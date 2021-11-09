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【大灣區】廣東促消費：放寬廣深汽車上牌限制 視情況全省發消費券

經濟脈搏 17:37 2021/11/09

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內地經濟面臨下行壓力，擴大內需成為穩經濟關鍵之一。廣東省政府周二（9日）發布《關於促進城市消費的若干政策措施》，提出26招促進消費，包括逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制，大力推廣節能車、新能源車使用，並提到視情況在全省發放消費券，鼓勵企業與金融機構等匯集優惠券、促銷信息等。

有關通知指出，為推進粵港澳大灣區國際消費樞紐建設，加快培育完整內需體系，進一步優化消費供給，釋放消費潛力，增強消費動能，提振消費信心，全面促進消費，制定有關政策措施。

措施涉及壯大市場主體、鼓勵連鎖經營、提升商圈消費、擴大汽車消費、激活餐飲消費、促進時尚消費、加強文旅消費、優化消費環境、加強宣傳促銷等9方面。

力推節能車、新能源車

在擴大汽車消費方面，措施提到，逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制，釋放消費需求。大力推廣節能車、新能源車使用，2021-2022年，廣州市配置節能小汽車增量指標增加至8萬個；深圳市進一步放寬新能源小汽車指標申請條件，取消社保條件等限制，促進新能源小汽車銷售。

同時，完善汽車銷售網點佈局，鼓勵新能源汽車、高端進口汽車網點進入核心商圈佈點，引導汽車生產經營企業下沉縣域等三、四線城市市場。

至於加強宣傳促銷方面，措施提出支持跨界促銷。視乎情況在全省發放消費券。並鼓勵商貿、文化、旅遊相關企業與金融機構、支付機構合作發放消費券，以二維碼、小程序、APP、單張等形式匯集消費優惠券、消費促銷活動信息，在機場、車站、碼頭、口岸、高速公路收費站/服務區等窗口宣傳派發。

「零新增」防疫礙消費 瑞銀料明年中國GDP放緩至5.4%

【電子消費券】內地去年廣派消費券撐經濟  廣東成效超想像

責任編輯：林佩怡

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