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易綱：數字人民幣對貨幣政策、金融穩定等影響 是重要測試內容

經濟脈搏 18:58 2021/11/09

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中國人民銀行行長易綱表示，針對性地完善數字人民幣的設計和使用；在試點過程中，對貨幣政策、金融市場和金融穩定等方面的影響，是重要測試內容。

易綱（資料圖片）

人行官網周二（9日）發布易綱在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30周年活動的視像演講內容。易綱表示，截至今年10月8日，數字人民幣試點場景已超過350萬個，累計開立個人錢包1.23億個，交易金額約560億元。

將完善數字人民幣設計

下一步，人行將根據試點情況，有針對性地完善數字人民幣的設計和使用：

一、參考現金和銀行賬戶管理思路，建立適合數字人民幣的管理模式；

二、繼續提升結算效率、隱私保護、防偽等功能；

三、推動數字人民幣與現有電子支付工具間的交互，實現安全與便捷的統一；

四、完善數字人民幣生態體系建設，提升數字人民幣普惠性和可得性。

【數字人民幣】內媒：正式推出仍有3大挑戰

反洗錢新戰場 內地破獲首宗數字人民幣洗錢案

易綱又指出，央行數字貨幣（CBDC）對於貨幣政策和金融穩定的影響，主要取決於CBDC的設計。如果CBDC更類似現金，影響相對有限；但若具有存款等金融資產屬性，則可能引發存款替代，導致金融中介規模收縮，並降低貨幣政策傳導效率。

鑑於此，人行堅持數字人民幣的M0定位，不計付利息，降低與銀行存款的競爭。其次，採取雙層運營體系，即央行實施中心化管理，保證對貨幣發行和貨幣政策的調控能力；商業銀行和支付機構作為中介，為公眾進行數字人民幣兌換並提供支付服務。

再者，設置錢包餘額上限、交易金額上限等制度摩擦，盡可能降低擠兌風險。同時，在試點過程中，對貨幣政策、金融市場和金融穩定等方面的影響也是重要測試內容。

重視個人信息保護 小額匿名大額可溯

對於有人質疑，央行數字貨幣會否導致央行掌控太多信息，易綱表示，高度重視數字人民幣的個人信息保護問題，在匿名性方面採取「小額匿名，大額依法可溯」的原則，收集個人信息時遵循「最少、必要」原則，採集信息量少於現有電子支付工具。除非有明確法律要求，人行不得將相關信息提供給任何第三方或政府機構。

他並提到，央行數字貨幣的使用和推廣應遵循市場化的原則，即百姓需要兌換多少，就發行多少。同時，由於跨境及國際使用相對複雜，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題，重申數字人民幣當前以滿足國內零售需求為主。此外，人行願與各國央行以及國際機構加強數字貨幣領域的合作。

中國數字人民幣領先主要經濟體 美國會否坐視不理？

數字人民幣想取代第三方支付？ 周小川：是妄議

責任編輯：林佩怡

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