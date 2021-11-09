【內地疫情】黑龍江省疫情溯源 黑河市懸賞10萬籲提供線索

內地新一輪疫情中，黑龍江省黑河疫情存在多條傳播鏈，且與國內已有輸入和本土病例的病毒序列均不同源。黑河市官方8日發佈消息，為查找本輪病毒源頭、查清傳播鏈條，需要打一場疫情防控的人民戰爭，呼籲民眾提供病毒溯源相關線索信息，對提供有價值線索幫助成功溯源的民眾獎勵10萬元（人民幣，下同）。

週一（8日），黑河市市委宣傳部官方微信發佈通告，通告要求，發現偷渡、走私、非法狩獵、越界捕撈等違法犯罪線索，要立即報告市公安局；今年10月1日以來有網絡代購進口商品的人員（重點是冷鏈食品），要立即對商品和包裝進行消毒並送該市疾控中心進行病毒檢測；發現與確診病例接觸過的人、物、地等可疑傳播線索，立即向該市疫情防控指揮部流調溯源組報告。

通報還稱，對提供有價值線索幫助成功溯源的，獎勵10萬元；對故意隱瞞、拒不提供真實情況影響溯源工作的，依據相關法律法規和防疫規定從嚴從重查處。

週二（9日），國家衛健委公佈，週一黑龍江多8宗本土確診，7宗在黑河市愛輝區、哈爾濱市平房區有1宗，都是在集中隔離或居家隔離管控期間排查發現。 自上月27日以來，黑龍江省累計報告本土陽性感染者增至255人。

成都環球中心疫情封控多人逃離 警方：正在調查（有片）

【內地疫情】黑河6歲女童已做8次核酸檢測 哭喊：我想上學

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁