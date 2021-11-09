加拿大即將對是否禁用華為5G表態 工業部長一句話釋放強烈信號

加拿大始終未對是否禁用華為5G設備做出最終表態，加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）週一（8日）接受采訪時表示，在未來的人工智能項目中，加拿大只想與「可信任的合作夥伴」（trusted partners）打交道。

據加拿大通訊社（The Canadian Press）當地時間11月8日報導，加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）當天在德國接受采訪時表示，「在這類事情上，國家安全是第一位的」，「人們希望看到這種可信任夥伴（建造）的虛擬網絡，能夠確保未來幾代人的記憶。」。 商鵬飛還表示，他預計加拿大有關5G網絡的決定，將會在11月22日新一屆國會復會和開議後的幾週內正式作出。

報導指出，5G網絡日後將依賴人工智能雲計算等技術，預計將改變人們的日常生活，實現諸如自動駕駛汽車和自動化醫療等工作。商鵬飛的這一發言，實際上發出了一個強烈的信號，即表明加拿大即將拒絕中國通信業企業華為進入其國內5G網絡建設之中。

路透社曾於2020年8月披露並指出，雖然加拿大沒有正式表態，但實質上卻正在禁用華為，加方希望拖延足夠長的時間，在此期間迫使國內電信公司將中國通訊設備製造商華為排除出國內5G網絡。

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責任編輯：袁瑋婧

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