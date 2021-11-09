美參眾議員二度搭軍機訪台 中方強烈譴責 美國防部：符合《台灣關係法》（第二版）

繼今年6月6日美國3名參議員首次搭乘美國軍機訪台後，週二（9日）晚18點48分再有一架美國C-40A行政專機降落台北空軍松山基地，台灣外交部證實美國聯邦參、眾議員抵台訪問，並稱「相關行程是由美國在台協會台北辦事處（AIT/T）協調安排，外交部提供訪團所需的行政協助」。中國國防部當晚表示強烈譴責，美國國防部當地時間9日回應指此行符合美國在《台灣關係法》之下的義務。

（新增美國國防部回應）

中國國防部昨晚回應稱美國國會議員乘坐軍機「竄訪」台灣，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。 國防部正告美方立即停止挑釁行徑，立即停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動 。警告民進黨當局不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入深重災難。

中國人民解放軍將始終保持高度戒備狀態，采取一切必要措施，堅決粉碎任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

訪團將會見總統蔡英文

美國國防部發言人柯比表示，這是國會的訪問團，這類訪問團使用美軍軍機並不罕見，但未交代訪問團成員身份。他又指出，這是國會代表今年第2次訪問台灣，屬正常情況，也符合美方在《台灣關係法》的義務。 據台媒《聯合報》報道，訪團包括美國共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）等，參、眾議員共6位，還包括軍官及助理等10餘人，訪團也將與蔡英文總統見面。

▲ 今年6月6日，美國國會議員首次軍機訪台

台美自斷交以來，美國國會議員在今年6月6日首次搭乘軍機訪台，當時由美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）一行10人來訪，並在空軍松山基地機場貴賓室與台灣總統蔡英文、外交部長吳釗燮及國防部長邱國正等人就多項議題深入交換意見，一行人停留3小時後搭乘專機離台。

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由菲律賓克拉克基地直飛台北松山

台灣外交部晚間發表聲明表示，有關美國聯邦參、眾議員抵台訪問，相關行程是由美國在台協會台北辦事處（AIT/T）協調安排，外交部提供訪團所需的行政協助，外交部就相關防疫措施與中央流行疫情指揮中心協調，「本案經台美雙方協調結果，並基於尊重訪賓意願，相關資訊將適時對外說明」。 根據台灣西南空域粉絲專頁也發布信息稱，這架軍機是由菲律賓克拉克基地直飛松山基地。

上次美國參議員來訪時，正好是台灣爆發本土疫情、疫苗短缺之際，因此，美國議員來訪並宣布捐贈台灣75萬劑疫苗，也讓蔡英文表達感謝稱「疫苗對台灣是及時雨」。後來美國首批捐贈疫苗總數增加為250萬劑，並在本月1日再度捐贈台灣150萬劑疫苗。 台灣總統蔡英文才剛在CNN（美國有線新聞網）證實，美軍有派駐人員在台灣協訓台灣軍隊，「人數沒有大家想像中的多」，今再次有國會議員搭乘軍機抵台，也引發外界關注台美政府討論觸及的議題。

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責任編輯 黃兆康

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