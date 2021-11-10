內地10月PPI超預期升13.5%創逾26年高 CPI漲1.5%（第二版）

內地通脹升溫。受主要能源和原材料供應偏緊等影響，內地10月工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲13.5%，超過市場預期，創逾26年高位。而受菜價上漲等帶動，10月居民消費價格指數（CPI）破「1」，按年上漲1.5%，略高過市場預期，為去年9月以來最高。

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國家統計局公布，10月PPI按年上漲13.5%，升幅較上月擴大2.8個百分點，高過路透調查預估中值的12.4%；按月上漲2.5%，升幅亦擴大1.3個百分點。

能源和原材料供應偏緊 推動PPI上行

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，受國際輸入性因素疊加國內主要能源和原材料供應偏緊影響，PPI漲幅有所擴大。其中，國際原油價格波動上行，帶動國內石油相關行業價格上漲。

按年看，調查的40個工業行業大類中，36個價格上漲，與上月相同。主要行業中，煤炭開採和洗選業價格上漲103.7%，漲幅擴大28.8個百分點；石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學纖維製造業、非金屬礦物製品業價格，漲幅在12%至59.7%之間，擴大3.2至16.1個百分點。上述8個行業合計影響PPI上漲約11.38個百分點，超總漲幅8成。

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菜價按月升16.6%

10月CPI則按年上漲1.5%，升幅比上月擴大0.8個百分點；按月由前月持平轉為上漲0.7%。

董莉娟解讀，受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，CPI有所上漲。按月看，食品價格由前月下降0.7%轉為上漲1.7%，影響CPI上漲約0.31個百分點，主要是鮮菜價格上漲16.6%，影響CPI上漲約0.34個百分點，佔總漲幅近5成。豬肉價格則自10月中旬起略有回升，全月平均仍下降2%，降幅比收窄3.1個百分點。

非食品中，工業消費品價格上漲0.9%，漲幅比9月擴大0.6個百分點，主要是能源類產品價格上漲較多，其中汽油和柴油價格分別上漲4.7%和5.2%，合計影響CPI上漲約0.15個百分點，佔總漲幅兩成多；服務價格上漲0.1%，漲幅與上月相同。

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責任編輯：林佩怡

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