美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）

外電近日引述知情人士報道，國家主席習近平和美國總統拜登，最快下星期舉行視像會議。據美國政治新聞網站Politico最新引述美國官員稱，「習拜會」暫定下周一（15日）晚上舉行。

*11/11 新增Politico消息

在北京，外交部發言人汪文斌周三（10日）表示，今年以來，習近平兩次應約同拜登通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫。中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。

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Politico報道指出，此次峰會是重啟中美雙邊關係的最大機會，但包括台灣、新疆與香港等熱點議題，預計不會取得重大突破。不過，會談可能會就一系列議題提出倡議，包括放寬簽證限制、建立雙邊核武對話及可能的緩和貿易摩擦的框架等，以表明雙邊期望由對抗轉向合作的決心。

值得注意，在中美元首視像峰會前，雙方在氣候等方面釋出合作信號（詳見：中美發表強化氣候行動聯合宣言 將建工作組）。在經貿方面， 美國貿易代表戴琪表示，與中國就遵守第一階段貿易協議進行的磋商，正取得「進展」。不過，雙方在台灣問題上角力不斷，包括美參眾議員訪台，美卿布林肯亦發聲， 若北京用武力改變台海現狀，美國及其盟國將採取行動，惟沒表明會採取什麼行動。

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另外，彭博指出，知情人士透露，峰會確切日期仍在磋商，而此次峰會不會涉及美國駐成都領事館和中國駐休斯敦領事館是否重新開放的問題。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周一（8日）重申，原則上同意於年底前舉行視像會議。她強調，這是持續努力負責任管理兩國之間競爭的一部分，不是在尋求具體的成果。雙方正進行工作級別討論，以確認細節。

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責任編輯：林佩怡

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