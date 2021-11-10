內地開啟第三輪集中供地 多地降低土地出讓門檻

經歷第二輪土拍的冷淡之後，內地第三輪集中供地的門檻較第二輪有明顯降低。據近期杭州、濟南、蘇州、無錫、南京、深圳、上海、廣州等地陸續公佈的今年第三輪集中供地明細，多地下調了土拍保證金比例和首付款比例，部分地塊的起拍價也被下調。

據《中國證券報》報道，蘇州第三輪集中出讓26宗地塊，總出讓面積為203.5萬平方米，總起拍價為405.6億元（人民幣，下同）。與第二批次相比，本輪供地面積增幅明顯，推出宗數增加5宗，增幅為29.4%；出讓面積增加55.44萬平方米，增幅為45.2%。

蘇州下調保證金比例 南京下調房企資質要求

根據出讓條件，蘇州將第三輪土拍地塊保證金比例下調至30%，土地款首付比例由60%下調至50%，並取消因超溢價而需提前支付尾款的要求。

南京在第三輪集中供地中，取消「不得聯合報名競買、不得合作開發，嚴格限制股權轉讓」的要求，房企資質由「二級或一級」下調至「三級及以上」。

根據南京市的出讓公告，南京擬推出第三輪集中供地共計61宗地塊，總起始價482.86億元，總出讓面積274.16萬平方米，該輪競拍將於2021年11月25日9點30分開始限時競價。

杭州市規劃和自然資源局發布的今年第三輪集中供地共包括51宗地塊，總出讓面積約234.96萬平方米，總建面超500萬平方米。出讓地塊中，包括多宗前期流拍的地塊。再次掛牌後，起拍價有較大幅度下調。

知名地產分析師嚴躍進指出，杭州地區第三輪掛牌的多宗地塊相比前兩輪出現了明顯下調。比如，良渚好運路地塊，此前由於起價高，而且競品質要求較多，需現房銷售，導致流拍。這一次起拍價將從20682元/平方米降到17500元/平方米，相當於打了85折，算下來總價降低了約3.3億元。西湖翠苑板塊的14號地塊上輪流拍，這次再度推出，精裝售價依舊維持5.8萬元/平方米，但地塊起始樓面價將從原來的33267元/平方米下調至3萬元/平方米左右。這些調整都有利於這些地塊在新一輪的土地拍賣中增加出讓成功率。

吸引房企入場 惟房企資金鏈緊張拿地謹慎

11月初掛出集中出讓公告的廣州，在第三輪將推出17宗地塊，總起價為434.1億元。這其中有7宗地為第二批流拍地塊再上架，並明顯調低了出讓門檻。此外，廣州對部分地塊取消了一個月內一次性付清總價的要求，允許最長六個月內付清。中指院指出，在房企融資難度升級，市場行情下滑，年底要結清工程款的當下，這將極大緩解房企短時間內資金壓力。今年年底前僅需支付20%的保證金，提高了對房企的吸引力。

不過，已經完成了第三輪土拍的無錫，表現冷清依舊，底價成交、本地城投城開托底情況明顯。第一財經報道，多位房企內部人士表示，當前資金依然緊張，第三輪供地整體保持謹慎態度。業內也預計，房企土地採購的意願將長期下降。

克而瑞研究中心表示，在寬供應、低門檻的前提下，企業拿地積極性將會有所提升，第三輪集中土拍高撤牌流拍率的現象預計會有所改善，但由於房企資金鏈緊張，參與競拍的房企數量將進一步減少，部分城市最終成交價將會明顯降低。

責任編輯：蒯宇澄

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