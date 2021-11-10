【中美角力】拜登續禁美資金投資中國軍方關聯企業

美國總統拜登周二（9日）表示，美國將繼續實施前總統特朗普的政策，禁止美國資金投資中國軍方擁有或控制的中國企業，因為中國日益利用美國資金資助軍事現代化，直接威脅美國本土和海外部隊。

針對美國的制裁，中國外交部發言人趙立堅早前在例行記者會上表示，美國政府為了維護自身科技壟斷和霸權地位，遏制中國發展，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，濫用實體清單，不擇手段地惡意打壓中國高科技企業，中方對此堅決反對。

拜登的制裁新名單有增減

民主黨總統拜登延續了前總統特朗普的一些對華政策。他表示，他將延長前任共和黨總統2020年11月發佈的行政令中的一系列限制。

拜登在致眾議院議長佩洛希（Nancy Pelosi）的信函中說：「中華人民共和國日益利用美國的資本資助其軍事和情報等安全機構發展與現代化，這持續讓中華人民共和國直接威脅美國本土和美國海外部隊。」

這項行動目的在嚇阻美國投資公司和退休基金等，購買被美國國防部指定為中國軍方支持的中國企業股票。

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拜登的新名單增加了大約10家上市公司，但刪除了其他一些公司，包括中國商飛，該公司正帶頭與波音BA.N和空客AIR.PA在民用飛機領域展開競爭；還有兩家對禁令提起法律挑戰的公司，它們是高雲半導體科技股份有限公司(Gowin Semiconductor Corp)和籮筐技術公司LKCO.O。

拜登說，中國的軍工企業繼續構成非同尋常的重大威脅。

責任編輯：李冰琪

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