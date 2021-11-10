官媒：交易商協會與房企代表座談 發債融資環境正逐步解凍

據內地官媒《證券時報》報道，週二（9日），中國銀行間市場交易商協會舉行房企代表座談會，報道引述債券從業人員稱，座談會的召開，意味著房地產企業境內發債的相關政策會有所鬆動，近期將會有房企在公開市場發債融資。

報道稱，參會房企代表在房地產業內尚屬財務實力相對雄厚的優質企業，這些房企的境內債券目前在二級市場的價格波動相對較小，反映出市場對這些房企的認可。其中部分參會房企有計劃近期在銀行間市場註冊發行債務融資工具，近期將會有房企在公開市場發債融資，同時，銀行等機構投資者也會通過債券投資等方式重新為房企「輸血」，防止房企資金鍊進一步惡化。

今年以來，受「三線四檔」規則等房地產融資政策調控影響，房企不論是在交易所市場還是在銀行間市場的公開發債都受限明顯。近兩年來，房企尤其是民營房企發行公司信用類債券的佔比有所下降，更受房企青睞的是供應鏈ABS（資產支持證券），但今年以來即便是房企供應鏈ABS發行也遭遇一定困難。

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房企對融資回暖的感受仍需時日

報道引述深圳一債券從業人士表示，交易商協會舉行房企代表座談會，釋放了房企發債將鬆綁的積極信號，政策鬆綁後，預計會有銀行等機構投資者參與優質房企的債券融資。從銀行信貸端看，雖然從各地按揭貸款審批進度和利率方面，個人按揭貸款額度緊張的情況有所緩解，但房企開發貸邊際放鬆的政策傳導仍需時日。

自人民銀行、銀保監會於9月底召開房地產金融工作座談會以來，金融監管部門多次釋放房地產金融政策信號，引導房企融資環境逐步「解凍」，避免市場預期進一步惡化。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，圍繞房地產企業金融風險問題，預計今年四季度和明年上半年還會有新的政策出台，進而為房企創造更好的營商環境。

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責任編輯：袁瑋婧

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