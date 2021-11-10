  • 23°C
香港時間 : 20211110日 (三) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒：交易商協會與房企代表座談 發債融資環境正逐步解凍

國情動向 11:57 2021/11/10

分享：

據內地官媒《證券時報》報道，週二（9日），中國銀行間市場交易商協會舉行房企代表座談會，報道引述債券從業人員稱，座談會的召開，意味著房地產企業境內發債的相關政策會有所鬆動，近期將會有房企在公開市場發債融資。

報道稱，參會房企代表在房地產業內尚屬財務實力相對雄厚的優質企業，這些房企的境內債券目前在二級市場的價格波動相對較小，反映出市場對這些房企的認可。其中部分參會房企有計劃近期在銀行間市場註冊發行債務融資工具，近期將會有房企在公開市場發債融資，同時，銀行等機構投資者也會通過債券投資等方式重新為房企「輸血」，防止房企資金鍊進一步惡化。

今年以來，受「三線四檔」規則等房地產融資政策調控影響，房企不論是在交易所市場還是在銀行間市場的公開發債都受限明顯。近兩年來，房企尤其是民營房企發行公司信用類債券的佔比有所下降，更受房企青睞的是供應鏈ABS（資產支持證券），但今年以來即便是房企供應鏈ABS發行也遭遇一定困難。

中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險

中指院：中國房地產信貸政策觸底轉向 房企資金壓力將緩解

房企對融資回暖的感受仍需時日

報道引述深圳一債券從業人士表示，交易商協會舉行房企代表座談會，釋放了房企發債將鬆綁的積極信號，政策鬆綁後，預計會有銀行等機構投資者參與優質房企的債券融資。從銀行信貸端看，雖然從各地按揭貸款審批進度和利率方面，個人按揭貸款額度緊張的情況有所緩解，但房企開發貸邊際放鬆的政策傳導仍需時日。

自人民銀行、銀保監會於9月底召開房地產金融工作座談會以來，金融監管部門多次釋放房地產金融政策信號，引導房企融資環境逐步「解凍」，避免市場預期進一步惡化。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，圍繞房地產企業金融風險問題，預計今年四季度和明年上半年還會有新的政策出台，進而為房企創造更好的營商環境。

內地開啟第三輪集中供地 多地降低土地出讓門檻

【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地土地市場遇冷頻現流拍 內媒：房企集體「躺平」
2021/09/16
內地土地市場遇冷頻現流拍 內媒：房企集體「躺平」
中國樓市被指「慘烈」 房企平均一天倒一間
2021/09/08
中國樓市被指「慘烈」 房企平均一天倒一間
【中國樓市】官媒喊話房企：高負債難以為繼 可轉型住房租賃
2021/10/06
【中國樓市】官媒喊話房企：高負債難以為繼 可轉型住房租賃
內媒：發改委召集房企明在京開會 或摸底房企美元債情況（第三版）
2021/10/25
內媒：發改委召集房企明在京開會 或摸底房企美元債情況（第三版）

你可能感興趣

內地土地市場遇冷頻現流拍 內媒：房企集體「躺平」
13:22 2021/09/16
內地土地市場遇冷頻現流拍 內媒：房企集體「躺平」
中國樓市被指「慘烈」 房企平均一天倒一間
10:59 2021/09/08
中國樓市被指「慘烈」 房企平均一天倒一間
【中國樓市】官媒喊話房企：高負債難以為繼 可轉型住房租賃
16:53 2021/10/06
【中國樓市】官媒喊話房企：高負債難以為繼 可轉型住房租賃
中國銀行保險監督管理委員會 按揭貸款 經濟 債券 地產 市場交易 金融 深圳 銀行 中國

下一篇文章

陸國台辦警告：「台獨」意味和平喪失、災難降臨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建（第二版）
抗衡中國一帶一路 美國擬明年在全球投資多個大型基建（第二版）
美英日歐盟等促中國推遲實施食品進口新規 憂破壞全球供應鏈
美英日歐盟等促中國推遲實施食品進口新規 憂破壞全球供應鏈
美參眾議員二度搭軍機訪台　 中國國防部強烈譴責
美參眾議員二度搭軍機訪台　 中國國防部強烈譴責
【兩岸角力】台報告書指大陸操作灰色地帶 圖「不戰奪台」
【兩岸角力】台報告書指大陸操作灰色地帶 圖「不戰奪台」
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
解放軍台海方向進行聯合戰備警巡 中國軍方：針對某國錯誤言行及台獨勢力
解放軍台海方向進行聯合戰備警巡 中國軍方：針對某國錯誤言行及台獨勢力
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款