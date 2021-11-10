陸國台辦警告：「台獨」意味和平喪失、災難降臨

兩岸關係持續緊張，大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（10日）警告，「台獨」意味著和平的喪失和災難的降臨，又指「台獨」挑釁一日不止，台海緊張一日難緩。對於美國會議員抵台，她促不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（資料圖片）

在周三的例行新聞發布會上，有記者問到，近期商務部鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，引發大陸民眾猜測兩岸是否快要開戰。另台防務部門料明年3月完成製作「戰時民眾求生避難手冊」，引發「武統」猜測。

朱鳳蓮表示，對於第一個問題，商務部已經回應，希望大家不信謠、不傳謠。至於第二個問題，她警告，「台獨」意味著和平的喪失和災難的降臨。批評民進黨當局頑固謀「獨」挑釁，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車。這種脅迫民意、背離大勢的倒行逆施，將極大損害台灣同胞福祉，必遭台灣同胞反對和抵制。

對於當前台海形勢緊張，她指根源是民進黨當局和「台獨」勢力赤裸裸地販賣「兩國論」，勾連外部勢力不斷謀「獨」挑釁。解放軍舉行相關演訓活動，是堅決捍衛國家主權和領土完整，是有力針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。「台獨」挑釁一日不止，台海緊張一日難緩。

美參眾議員乘軍機抵台 陸促勿向釋錯誤信號

朱鳳蓮又回應美國參議員等人乘軍機抵台，表示堅決反對美台任何形式的官方往來和軍事聯繫，敦促美國一些國會議員恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗。

她強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方所謂「與台灣關係法」及「六項保證」違背中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤、非法、無效，中方一開始就堅決反對。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，不要給台海和平穩定帶來進一步損害。

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台獨頑固分子清單沒蔡英文 「法網恢恢，疏而不漏」

另外，有記者問到，大陸日前宣布的「台獨」頑固分子清單中，沒有蔡英文、賴清德等人，台灣有輿論認為這是大陸保留轉圜餘地。是否還會有第二波、第三波後續清單？

朱鳳蓮回應稱，法網恢恢，疏而不漏。執迷不悟、頑抗到底的「台獨」頑固分子，包括組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為，勾結外部勢力謀求「台獨」，以「 修憲」等手段謀求「法理台獨」的首惡分子及其金主等，都必將依法受到嚴懲。

陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人

日前大陸方面表示，依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要的懲戒措施。台灣的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等3人遭點名。

責任編輯：林佩怡

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