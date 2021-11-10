【內地疫情】昨增39宗本土確診 本輪疫情累計病例破千

內地昨日新增54宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔39宗，涉及7個省份，本輪疫情累計報告本土病例已突破一千宗。另昨日有25宗本土無症狀感染。遼寧單日新增確診最多，「重災區」大連已發布通知稱，離連人員須持24小時核酸檢測陰性證明等。

相較9月10日至9月26日，福建爆發新冠疫情，累計460宗本土確診；本輪疫情自上月17日爆發以來，至今累計1023宗本土確診病例，確診數字飆升逾一倍。據國家衛健委通報，昨日新增本土病例分佈為遼寧17宗、河南8宗、河北5宗、黑龍江4宗、江西2宗、雲南2宗、四川1宗。本輪疫情累計本土確診病例最多的是黑龍江（257宗），其次為內蒙古（183宗）、甘肅（144宗）。

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遼寧疫情仍在發展 民眾非必要不離開大連

上述三省疫情出現較早，防控效果正逐步顯現。其中，內蒙古11月8日、9日連續兩日本土確診「零新增」；甘肅11月9日同樣沒有新增本土確診病例；至11月9日，黑龍江黑河已連續4天新增確診病例為個位數。

值得注意的是，遼寧疫情仍呈發展態勢。該省昨日新增17宗本土確診，及15宗本土無症狀感染，均為大連報告。自本月4日爆發疫情以來，遼寧累計報告62宗本土確診病例。

為進一步防範疫情外溢風險，大連發布通告提醒民眾非必要不離連，離連人員須持24小時核酸檢測陰性證明及國務院行程卡、遼事通健康碼綠碼，並履行離連審批手續。全市各幼兒園及中小學生即日起暫緩入校，校外培訓機構亦需立即停止線下教學。

責任編輯：易燕丹

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