穩投資加力 多地重大項目集中開工 總投資逾萬億元

近日，多地重大項目密集開工，穩投資步伐加快。不完全統計，11月份以來，湖北、雲南、深圳、福建、陝西等地開工上千個重大項目，總投資額合計達1.1萬億元（人民幣，下同）。

據《證券日報》報道，具體來看，11月3日，深圳市舉行第四季度新開工項目集中啟動活動，該次啟動活動新開工項目224個，總投資約4455.3億元；11月5日，湖北省舉行全省重大項目集中開工活動，新開工重大項目805個、總投資4523億元，項目涉及先進製造業、現代服務業、社會民生、基礎設施和生態環保等領域。

11月5日，河北省保定市集中開工113項重點項目，總投資610.9億元；同日，江西萍鄉市集中開工項目共85個，總投資320.8億元；11月6日，陝西省西安市高陵區集中開工重點項目12個，總投資122.8億元。此外，雲南、福建、山東、重慶等地也分別開工了一批重大項目。

有利於宏觀經濟企穩回升

為保持經濟運行在合理區間，國家發改委近期明確表態，將加快全年3.65萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，推進重大工程、基本民生項目盡快形成實物工作量。同時，發改委明確，將發揮好「十四五」規劃綱要所提出的102項重大工程項目的牽引帶動作用，加快已下達中央預算內投資計劃的執行進度，加大項目建設推進力度。

今年以來，各地積極佈局重大項目，推動投資持續穩定增長。國家統計局數據顯示，前三季度全國固定資產投資按年增長7.3%，兩年平均增長3.8%。前三季度基礎設施投資按年增長1.5%，兩年平均增長0.4%。

巨豐投顧高級投資顧問丁臻宇表示，穩投資有利於宏觀經濟企穩回升，今年四季度重大項目大量開工，將對明年上半年的GDP形成提振。自今年3月份以來，PMI指數連續7個月下滑，且連續2個月低於臨界點。此時密集啟動重大項目，11月份PMI指數有望出現拐點。

劉向東表示，重大項目加速落地，對推動今年四季度和明年年初投資增速回升有重要支撐作用，特別是，進一步完善基礎設施和民生保障有助於形成實物工作量，有助於發揮投資在優化供給結構中的關鍵作用，為擴大消費提供良好的設施環境。

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責任編輯：蒯宇澄

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