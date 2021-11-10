【新冠疫苗】浙江網民反映接種科興未檢出抗體 官方這樣回應

針對浙江網民關於接種新冠疫苗後未檢出抗體的咨詢，浙江省衛生健康委員會上周四（4日）回應表示，相關工作人員已與網民取得聯系。杭州市濱江區社會發展局8月3日曾確認咨詢內容屬實，並明確告知根據國家相關規定及當前的免疫策略，目前不能加強接種的依據；同時詳細解釋疫苗接種後產生中和抗體與醫療機構檢測的抗體區別。

根據澎湃新聞報道，該網民上周四留言稱，今年6月3日接種第一針科興疫苗，6月22日接種第二針，上月3日因發燒醫院排查新冠，顯示抗體陰性。是否意味著6月疫苗未接種成功、沒有產生抗體？該如何處理？是否需要補打？

國家衛健委：接種疫苗後不建議常規檢測抗體作為免疫成功與否的依據

浙江省衛健委當天在浙江政務服務網回復表示，相關工作人員已與這位網民電話聯系，但沒有公開回復的具體內容。

澎湃新聞引述中國國家衛健委官網今年3月公布的《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》指，對在14至21天完成兩劑新冠病毒滅活疫苗接種的，無需補種。現階段暫不推薦加強免疫。在疫苗接種前無需開展新冠病毒核酸及抗體檢測；接種後也不建議常規檢測抗體作為免疫成功與否的依據。

此前，中國國務院聯防聯控機製科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，抗體水平下降至較低水平並不能說明疫苗失去保護力。疫苗的保護力除了來源於抗體外，主要依賴免疫記憶。已有研究表明，全程免疫後12個月進行加強免疫可使中和抗體水平在較短時間顯著升高，說明疫苗可誘導人體產生良好的免疫記憶。

鄭忠偉強調，評判某一疫苗有效與否，主要是通過後期基於大規模疫情的真實世界研究，以及前期臨床試驗數據來綜合評定。中和抗體水平這一單一指標並不足以說明疫苗的真實保護力。部分民眾擔心接種新冠疫苗後抗新冠病毒中和抗體水平下降而去主動檢測的做法，「這既沒有必要性，也不可行」。

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管軼：相比全員核酸檢測，檢測抗體比較重要

有「病毒獵手」之稱的香港大學「新發傳染性疾病國家重點實驗室」主任管軼則認為，相比全員核酸檢測，檢測抗體比較重要。

近日管軼在廣東汕頭接受鳳凰衛視訪談，他直言：「我們不要動不動就全員檢測核酸，我覺得檢測抗體比較重要，這個『老虎屁股』應該去摸一下，早晚都得摸的。」他認為應該讓每個人都了解一下自己的免疫狀態。

他續指，中國有句老話「不怕不識貨，就怕貨比貨。」疫苗公司有責任定期公佈相關數據，老百姓有知情權。

對於未來接種工作，他建議，「起碼要有一個摸底，打完疫苗的人，抗體率是多少，打了幾針有抗體，別打了兩針不行，又打第三針，打了三針呢？」

在他看來，「打了三針還沒效的疫苗應該開除出去，這是契約精神。」

管軼的這篇專訪報道在內地網站被下架，但仍有人重點摘錄管軼的說法發表在社交媒體上，再以截圖的方式轉發。不少網友對管軼的看法表示認同，希望知道打了兩劑國產疫苗的效果到底如何。

責任編輯：李冰琪

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