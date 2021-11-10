中國滯脹風險續升溫 政策寬鬆空間料受限

全球能源短缺進一步推升大宗商品價格，疊加能耗雙控政策背景下原材料供應偏緊，中國10月PPI按年漲幅達13.5%，創下逾26年高位；與此同時，受蔬菜價格明顯上漲、PPI對CPI傳導效應加強等影響，10月CPI按年漲幅破「1」，按年上漲1.5%，創13個月新高。

物價數據雙雙走升，令中國經濟面臨的滯脹風險上升，將限制中國央行政策寬鬆空間，貨幣政策預計仍是結構性支持為主。

10月PPI按年上漲13.5% 逾26年高

國家統計局今日（10日）公佈數據顯示，10月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲13.5%，高於路透調查預估中值12.4%，為1995年7月以來最高，當時亦為13.5%。PPI按月上漲2.5%，漲幅比上月擴大1.3個百分點。

數據顯示，10月居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.5%，略高於路透調查預估中值1.4%，為2020年9月以來最高水平；其中，食品價格按年下降2.4%，非食品價格上漲2.4%。10月CPI按月漲幅由上月持平轉為上漲0.7%。

分析人士認為，政府對煤炭價格調控或令PPI漲幅有所回落，但能耗雙控限制下高耗能產品的漲價趨勢仍將延續，PPI高位態勢難改。且隨著PPI對CPI傳導效應加強，未來CPI亦會加速上行。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威稱，滯脹風險繼續上升，從PPI向CPI的傳導令人擔心。他指出，近月來更多企業上調了價格，這種傳導效應未來數月會更加明顯，並進一步推高CPI，這將限制中國央行明年的政策寬鬆空間。

預計PPI維持高位 CPI加速上行

江海證券首席經濟學家屈慶也表示，非食品價格按月漲幅較快，顯示上游價格的上漲一定程度上向下游傳導。他預計，能耗雙控背景下，高耗能產品的漲價趨勢仍將延續，未來PPI依然會維持在高位，CPI則會加速上行，整體通脹壓力在增強。

對於PPI按月漲幅擴大，國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，煤炭供應偏緊，價格上漲較多，煤炭開采和洗選業價格按月上漲20.1%，煤炭加工業價格上漲12.8%，合計影響PPI按月上漲約0.74個百分點。

按年來看，PPI調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，與上月相同。煤炭開采和洗選業價格按年上漲103.7%，漲幅擴大28.8個百分點；石油和天然氣開採業、黑色金屬和有色金屬冶煉和壓延加工業等七個行業價格漲幅在12-59.7%之間。上述八個行業合計影響PPI按年上漲約11.38個百分點，超過總漲幅的八成。

不過中國政府推動煤炭增產保供的努力已經見到成效。國家發改委周一透露，11月煤炭最高日產量達到1,193萬噸，創近年來新高；隨著煤礦產能進一步釋放和煤炭產量持續增加，煤炭價格有望繼續穩步下行。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博認為，國家10月底已經對煤炭價格開始控制，煤價以及主要工業品價格出現大幅下跌，預計PPI漲幅將出現明顯回落。

責任編輯：蒯宇澄

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