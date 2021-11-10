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核能供暖 山東海陽成內地首個「零碳」供暖城市

社會熱點 13:38 2021/11/10

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國家電投「暖核一號」——國家能源核能供熱商用示範工程二期450萬平方米項目，周二（9日）在山東海陽市正式投入運作，較原定啟用日期提早了6天。海陽市整個城區將全部實現核能供暖，成為全國首個「零碳」供暖城市，惠及20萬居民。

核能供熱是指從核電機組抽取蒸汽作為熱源，通過換熱站，在物理隔絕的情況下，進行5次熱量交換，最終再通過市政供熱管網，將熱量送到用戶家中。在此過程中，只有熱量的傳遞，沒有水的交換，確保核能供熱安全可靠。此外，據《澎湃新聞》報導，海陽市居民住宅供熱價格較往年下調一元（人民幣，下同），由去年每建築平米22元下降至每建築平米21元。

該項目投運後，海陽核電1號機組成為世界上最大的熱電聯產機組，取代當地12台燃煤鍋爐，每個供暖季預計節約原煤10萬噸，減排二氧化碳18萬噸、煙塵691噸、氮氧化物1123噸、二氧化硫1188噸、相當於種植闊葉林1000公頃，同時減少向環境排放熱量130萬吉焦，有效改善區域供暖季大氣環境和海洋生態環境。

山東核電黨委書記董事長吳放表示，項目投運以後，海陽核電1號機組成為世界最大的熱電聯產機組，在保障海陽城區零碳供暖的同時，兩台核電機組每天能夠發電5800萬度，可以滿足青煙威地區全部居民的生活用電，有效的保障區域電力供應。

責任編輯：易燕丹

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