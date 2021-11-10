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美智庫料中國003型航母最快3個月內下水 或擁這媲美美艦裝備

國情動向 13:35 2021/11/10

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美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）周二（9日）發佈分析報告，根據衛星圖片分析，指出中國第3艘航空母艦003型大約在3至6個月內下水，該艦或擁有與美國航母同等水平的電磁彈射器。

CSIS指，根據10月23日拍攝的江南造船廠商業衛星圖像顯示，該航母主要外部部件的安裝已接近完成。造船廠其他軍艦的工作似乎已經放緩。

在過去的幾周里，003 型的外觀發生了重大變化，主要內部組件的初始安裝已經完成，其他主要部件即將完工，包括該船協助發射飛機的彈射器。報告指出，其中一個弓形彈射器仍在安裝和測試系統，在兩個船首彈射器後面，正在建造船舶左舷的第三個彈射器。專家認為，003型航母與姊妹艦遼寧號和山東號不同，會使用更多先進技術，有傳言指該艦已經開發出一種電磁發射系統，類似美國福特級航空母艦所擁有的電磁彈射器。

根據衛星圖片及現有進展，報告估計003型航母大約在3至6個月內下水，但下水後該航母投入中國海軍並達到初始作戰能力還需要數年時間。美國國防部 (DOD) 此前評估第三艘航母將於 2023 年投入使用，但最新的國防部評估表明它將在 2024 年投入使用。

美國有線新聞網絡（CNN）引述CSIS中國項目高級研究員富奈爾（Matthew Funaiole）表示，003型航母將是中國軍方「首次涉足現代航空母艦」。他指出，這是中國向前邁出的非常重要的一步。

解放軍003航母新照片曝光  彈射器原來這樣安裝（多圖）

「中國版福特航母」建速超想像  003上層近完工（多圖，有片）

責任編輯：袁瑋婧

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