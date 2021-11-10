內地智庫：防範房地產市場硬著陸 要保住企業現金流

智庫「中國金融四十人論壇（CF40）」近日發布工作論文稱，進入今年下半年後，房地產行業面臨前所未有的壓力，硬著陸風險已現端倪。防止房地產市場硬著陸，最重要是防止房地產企業出現流動性危機，保住企業現金流。

文章指出，房地產企業融資和銷售收入，正經歷前所未有的寒冬，缺乏現金流的房地產企業，對熱門城市的土地也不敢問津。

宏觀經濟學者越來越擔心房地產市場硬著陸，文章認為，最重要防止房地產企業出現流動性危機，保住企業現金流。

文章提出，具體措施包括，及時放鬆對住房抵押貸款政策的額度限制，支持對房地產企業債務的借新還舊，對過去經營狀況良好但突然陷入流動性困境房企的緊急救助貸款，貸款利率不必優惠但數量上要足以幫助企業應對危機。

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籲房地產稅找更合理時機出台

同時，要提振全社會社融增速，防止房地產市場下行擴散到其他行業和部門，防止不斷放大的負反饋機制。具體措施包括降低利率、增加公共部門債務支持基礎建設投資。

此外，文章建議近期延緩出台其他對房地產市場影響過大的政策。文章稱，市場普遍擔心房地產稅會近期出台，這對近期房地產銷售會再次帶來嚴重負面衝擊。指房地產稅是長久之計，需要做也應該做，但需要找到更合理的時機出台。

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責任編輯：林佩怡

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