網購卸妝油卻收到一瓶「雪」 哈爾濱買家以為遭惡搞 真相是這樣

內地多地近日遭強勁寒潮侵襲，內蒙古與東北地區更是暴雪不斷，民眾生活嚴重受影響。近日，黑龍江省哈爾濱市有一名女士指，網購的卸妝油從廣東運抵哈爾濱後，竟變成一瓶「雪」，讓她十分錯愕。

來自哈爾濱的張女士在網上發貼稱，上周四（4日）網購了一瓶卸妝油，賣家從廣東發貨直送哈爾濱。由於遇上東北暴雪、氣溫驟降，她在周一（8日）拆開包裹時，發現瓶子裡裝有白皚皚的固體物料，乍看像「雪」一樣，令她一度以為遭到商家惡搞。

張女士表示，天氣太冷使卸妝油意外凝固成卸妝「雪」，在屋內放置一個下午後，才漸漸化開變回液體狀，「讓它冷靜一會就好了」。

事件隨後引發網絡熱議，不少來自東北的網民表示有類似的經歷，紛紛曬出自己手中的卸妝「雪」；另有網民指出，自己網購的牛奶，也因溫差被凍成了「奶磚」。

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這輪因溫差造成的網購「陷阱」讓人哭笑不得，但沒料到去快遞自取點拿包裹，也是困難重重。同處哈爾濱的另一名女子表示，去屋苑快遞櫃取包裹時，發現櫃門結冰，無法彈開。最後需由快遞員用扳手砸破表面冰層，才能順利開門取貨。

13日起 冷空氣再襲

受頻繁的冷空氣影響，從11月7日開始，東北地區經歷今冬範圍最廣、強度最強的一次風雪過程。中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，此輪降雪特點是雪量大、積雪厚、雨雪形態複雜。

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氣象台預測，未來3天，內地氣溫整體將在波動中緩慢回升；其中在南方，由於白天升溫快於夜間，晝夜溫差拉大，多地將超10℃。周六至下周二（13至16日），又將有冷空氣影響，華北大部、黃淮、東北地區氣溫下降4至6℃，局部地區8℃左右。

網民評論： 「這凍得我以為是一罐子泡沫」 「廣東來的卸妝水，終於見識到了東北的寒冷」 「商家不會惡搞的，畢竟廣東的雪那麽珍貴，自己玩都不夠」 「最可怕的還是網購的隱形眼鏡，直接給你凍成眼球」

責任編輯：易燕丹

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