高盛料中國明年GDP增速4.8% 遠低市場預期

投行高盛最新研究報告表示，預計中國宏觀政策將有所放鬆，以支持明年經濟增長，但今年增強的結構性緊縮措施（尤其是針對房地產方面）大部分將繼續，故料明年中國實際GDP增速將為4.8%，2022至2025年間年均增長率只有4.5%，遠低於市場平均預測。

路透報道，該行中國經濟2022年展望報告指出，中國發生住房驅動的金融危機的機率較低，但相信房地產市場已進入多年放緩的階段。認識到未來幾十年對住房基本需求減弱，政策層現正採取行動令行業去槓桿，並避免未來無序調整風險。

高盛又估計，住房對GDP增長的貢獻，可能從2019年的+1個百分點，變為2022至2025年的-1個百分點。

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同時，報告認為，新基建、綠色資本支出將是未來幾年強勁增長領域，但目前規模小得不足彌補房地產投資減慢的空白。

此外，傳統基建投資不太可能大幅反彈，因為政策層去槓桿化和去風險的理念，將傳導到地方官員。該行預計投資對GDP增長的貢獻將下降，隨著時間推移，投資驅動型經濟將逐漸減弱。

報告又認為，中美貿易戰和新冠疫情經驗，很可能讓中國決策者相信，增長韌性比速度更重要；中國經濟正進入新體制，政策制定者接受以短期增長放緩，換取長期經濟更具彈性。

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責任編輯：林佩怡

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