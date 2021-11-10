美國放寬33國入境限制 美駐華使館臨時代辦：歡迎中國留學生

美國放寬入境限制，容許33個國家已完成接種新冠疫苗的外國旅客入境。11月9日起，美國駐華使館、美國駐廣州、上海和瀋陽領館將恢復常規簽證業務。美國駐華使館臨時代辦米德偉（David Meale） 表示，非常歡迎中國留學生、遊客以及商務人士，指美國重視並支持中美兩國之間的人文交流。

▲ 美國駐華大使館臨時代辦米德偉歡迎簽證申請者。（美駐華使館微博圖片）

重視中美人文交流 5月以來簽發9萬多份留學生簽證

米德偉指，美國自5月提前恢復外國留學生赴美簽證以來，美國駐華使館一共簽發9萬多份留學生簽證，這些學生通過親身體會，能對塑造兩國關係的未來以及增強中美關系的彈性提供助力。

但近日出現多宗赴美留學、訪學人員被遣返的事件，中國外交部發言人汪文斌本月初指出，僅今年8月以來就有近30名中國赴美留學、訪學人員遭受此類不公正待遇，還有許多人被美方以粗暴方式滋擾盤查。

米德偉就事件回應稱，「美方有相關的裁決程式，不是每個人都能拿到簽證，事實情況是確實有9萬多人成功獲得赴美留學簽證，人們有時容易被一小部分未能如願的情況所困。」

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據美國前總統特朗普簽署的第10043號總統公告，即禁止與中國軍隊有聯繫的學生獲得相關簽證。美方稱該措施只影響少於2%的中國籍申請人，美國歡迎包括中國在內的國際學生赴美。但美國喬治城大學報告評估，每年預計有3000至5000名擬赴美留學的相關學科中國研究生受到10043號總統令的影響，佔總人數的16%到27%。

汪文斌曾表示，人文交流是中美關係根基，學術、教育與科技交流是中美人文交流的重要組成部分。敦促美方正視並重新審議被拒簽等問題，停止對中國留學生的無端限制打壓，保護他們的合法權益。

美國周一（8日）重開關閉近20個月的邊境，歐洲26個申根國家，以及來自中國、印度、南非、伊朗和巴西等33個國家的民眾，在完整接種美國食藥局（FDA）或世衛組織認可的新冠疫苗，及在登機時提供72小時核酸檢測陰性證明後，便可入境美國。

獲認可的疫苗包括中國國藥、科興、復必泰、阿斯利康、強生、莫德納等。特殊情況（比如兒童）也可以在未接種疫苗的情況下登機，但需要提供24小時內核酸陰性證明。

責任編輯：易燕丹

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