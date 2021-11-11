中美發表強化氣候行動聯合宣言 將建工作組（附宣言全文）

中國和美國周三（10日）在聯合國氣候變化格拉斯哥大會（COP26）期間發布《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》（附全文）。雙方同意建立工作組，推動兩國氣候變化合作和多邊進程。

中美同意建立「強化氣候行動工作組

據生態環境部公布，中國和美國讚賞迄今為止開展的工作，承諾繼續共同努力，並與各方一道，加強《巴黎協定》的實施。在共同但有區別的責任和各自能力原則、考慮各國國情的基礎上，採取強化的氣候行動，有效應對氣候危機。雙方同意建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，推動兩國氣候變化合作和多邊進程。

中國氣候變化事務特使解振華在當地時間10日舉行的記者發布會上表示，中美雙方已經在（當地時間晚上）六點在網上發布了聯合宣言。

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解振華表示，在今年4月上海《中美應對氣候危機聯合聲明》的基礎之上，以及9月天津會談所取得的進展的基礎上，進一步提出了中美雙方開展國內行動，促進雙邊合作，推動多邊進程的具體舉措。

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《聯合宣言》稱，雙方計劃在以下方面開展合作：（一）21世紀20年代減少溫室氣體排放相關法規框架與環境標準；（二）將清潔能源轉型的社會效益最大化；（三）推動終端用戶行業脫碳和電氣化的鼓勵性政策；（四）循環經濟相關關鍵領域，如綠色設計和可再生資源利用；（五）部署和應用技術，如碳捕集、利用、封存和直接空氣捕集。

據內媒「第一財經」報道，在氣候變化領域深耕多年的里夫金辦公室中國主任、環球中國環境協會執行董事吳昌華表示，在《聯合宣言》中，值得關注的重要點包括，第一，中美繼續秉承二度目標，尤其是爭取1.5℃的溫升目標；第二，雙邊強調1,000億美元目標、適應和韌性融資、減排和清潔能源革命的科技普及以及對《巴黎協定》中的第6和第13條等實施細則的立場和姿態。

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吳昌華表示，目前的《聯合宣言》表現出中美雙邊的交流渠道保持暢通，希望COP26可以帶來一個潛在轉機，更多地思考「相互脆弱性」（intervulnerability）關係，更多贏、有效地帶領全球應對氣候變化挑戰。

此外，《聯合宣言》提到，兩國特別認識到，甲烷排放對於升溫的顯著影響，認為加大行動控制和減少甲烷排放是21世紀20年代的必要事項。中美計劃在2022年上半年共同召開會議，聚焦強化甲烷測量和減排具體事宜，包括通過標準減少來自化石能源和廢棄物行業的甲烷排放，以及通過激勵措施和項目減少農業甲烷排放。

吳昌華指出，在這個文件中，中國明確表態積極參與在減少甲烷排放方面的工作，算是間接表示對美國牽頭甲烷減排計劃的支持。

責任編輯：尹航

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