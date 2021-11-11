習近平：亞太地區不能回到冷戰時對立割裂狀態

國家主席習近平周四（11日）表示，亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態。

另外，習近平周五（12日）將在北京以視像方式出席APEC領導人非正式會議並講話，將與拜登「同場」。

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搞地緣政治小圈子沒前途

習近平以預錄視像方式，周四向亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會發表主旨演講。他說，要堅持向前看、朝前走，反對歧視性、排他性做法。以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的。

他呼籲要堅持開放合作，各方要敞開胸懷，把握大勢，積極主動擴大開放，推進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈穩定順暢，促進資源要素有序流動，推動經濟復甦，實現聯動發展。

習近平稱，中國將堅定不移推進改革開放，已批准《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），將在履約和談判進程中，繼續壓減外資准入負面清單，推動農業和製造業全方位開放，加大服務業開放力度，依法給予內外資企業同等待遇。

他又提到，有關部門正完善落實反壟斷法規，加強對國內部分行業監管。同時，他強調將毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，平等對待各類市場主體，打造統一開放、競爭有序的市場體系。

減排方面，習近平表示，中國將推進全面綠色轉型；統籌低碳轉型和民生需要，處理好發展同減排關係，如期實現碳達峰、碳中和目標。又說中國減排行動將帶動規模龐大的投資，創造巨大市場機遇和合作空間，歡迎亞太工商界積極參與。

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責任編輯：林佩怡

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