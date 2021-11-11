布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動

台海局勢持續緊張，美國國務卿布林肯周三（10日）表示，若北京用武力改變台海現狀，美國及其盟國將採取行動，惟布林肯沒表明會採取什麼行動。

布林肯周三出席《紐約時報》主辦的論壇，被問到在中國大陸攻台情況下美國會否介入保衛台灣，他重申根據《台灣關係法》，華府承諾會協助台灣維持防禦能力，並繼續奉行「一個中國」政策。他指，相信華府與盟友都有決心維護地區和平與穩定，若發生任何使用武力破壞現狀的單邊行動，將被視為對區內和平與安全的重大威脅，相信美國的盟友亦會採取行動，但他沒有說明會採取什麼行動。

美國總統拜登上個月曾表示，如果北京發動攻擊，美國將協防台灣。

美媒：拜登習近平本月15日視像會面

此外，美國政治新聞網站Politico引述一名華府官員說，拜登同中國國家主席習近平的視像峰會暫定本月15日舉行。 報道指，今次峰會是重啟中美雙邊關係的重大機遇，相信在涉及香港、台灣及新疆問題不會有重大突破，但很可能會就另外一系列問題提出倡議，包括放寬簽證限制、建立雙邊核武對話以及緩和貿易磨擦的框架，表明中美將雙邊關係從對抗轉變為合作的決心。白宮尚未公布視像會面詳情。

布林肯在論壇上，無具體說明中美領導人是否會下周舉行峰會，只表示會面好快會到來。他指，總統拜登上任以來，中美領導人合共通了幾個小時電話，現在有機會至少在網上面對面溝通，希望最終可以舉行實體峰會。

布林肯又重申，中美擁有全球最複雜亦最重要的關係，兩國有競爭、有合作亦有對抗，希望中美能保持競爭，而非對抗，他強調，美國加強與盟友及夥伴的關係，並非阻止中國發展，只是整理國際秩序，捍衛自由民主價值。

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責任編輯：蒯宇澄

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