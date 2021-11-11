布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動（第二版）

台海局勢持續緊張，美國國務卿布林肯周三（10日）表示，若北京用武力改變台海現狀，美國及其盟國將採取行動，惟布林肯沒表明會採取什麼行動。

布林肯周三出席《紐約時報》主辦的論壇，被問到在中國大陸攻台情況下美國會否介入保衛台灣，他重申根據《台灣關係法》，華府承諾會協助台灣維持防禦能力，並繼續奉行「一個中國」政策。他指，相信華府與盟友都有決心維護地區和平與穩定，若發生任何使用武力破壞現狀的單邊行動，將被視為對區內和平與安全的重大威脅，相信美國的盟友亦會採取行動，但他沒有說明會採取什麼行動。

（新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人汪文斌強調，美方的有關言論罔顧事實，也違背國際法理。一個中國原則和中美三個聯合公報是中美實現建交和兩國關係健康發展的基礎。美國單方面製定的「與台灣關係法」違背美方在中美三個聯合公報中所做的承諾，將美國內法凌駕於國際義務之上，是非法的、無效的。

他稱，中方絕不允許美方以任何理由、藉口侵犯中國主權，干涉中國內政。呼籲美方謹言慎行，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

美媒：拜登習近平本月15日視像會面

此外，美國政治新聞網站Politico引述一名華府官員說，拜登同中國國家主席習近平的視像峰會暫定本月15日舉行。 報道指，今次峰會是重啟中美雙邊關係的重大機遇，相信在涉及香港、台灣及新疆問題不會有重大突破，但很可能會就另外一系列問題提出倡議，包括放寬簽證限制、建立雙邊核武對話以及緩和貿易磨擦的框架，表明中美將雙邊關係從對抗轉變為合作的決心。白宮尚未公布視像會面詳情。

布林肯在論壇上，無具體說明中美領導人是否會下周舉行峰會，只表示會面好快會到來。他指，總統拜登上任以來，中美領導人合共通了幾個小時電話，現在有機會至少在網上面對面溝通，希望最終可以舉行實體峰會。

布林肯又重申，中美擁有全球最複雜亦最重要的關係，兩國有競爭、有合作亦有對抗，希望中美能保持競爭，而非對抗，他強調，美國加強與盟友及夥伴的關係，並非阻止中國發展，只是整理國際秩序，捍衛自由民主價值。

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責任編輯：蒯宇澄

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