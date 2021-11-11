【中美貿易協議】戴琪：與中國一磋商有進展 京指經貿合作符利益（第二版）

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周三（10日）表示，美中兩國就中國遵守第一階段貿易協議情況的磋商，正取得進展，但拒絕在討論繼續期間預測結果。

中美元首視像峰會據報最快下周舉行，戴琪認為線上會議將是有幫助，彼此理解將對兩國複雜關係有利，但表示不一定需要兩國領導人接觸來促進貿易磋商。她說，不希望被認為美國和中國方面的磋商沒有取得進展，「我們在對話，我們在工作」，不需領導人介入。

15：40 新增中國商務部表態

中國商務部周四（11日）表示，中美經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的根本利益。

美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議

習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義

路透社報道，戴琪在華盛頓對記者表示，美國政府旨在讓中國遵守去年1月簽署、為期兩年的第一階段貿易協議，並正評估中國在遵守協議方面的所有不足之處，包括商用飛機採購不足。

在中美第一階段貿易協議，中國承諾在2017年水平的基礎上，在2020年和2021年期間將美國商品購買規模增加2,000億美元。惟據彼得森國際經濟研究所貿易經濟學家Chad Bown彙編的數據，截至9月30日，中國僅達到目標的60%。

中國商務部發言人束珏婷周四稱，在去年中美貿易保持增長的基礎上，今年1至10月，雙邊貿易額增速較快，按增長23.4%，其中，自美進口增長28.9%，對美出口增長21.8%。這充分表明，兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利世界經濟復甦。

下調關稅？正評估 有感需對話談產業政策

被問到拜登政府是否正在考慮下調對中國商品的關稅，以減輕美國經濟面臨的通脹壓力時，戴琪表示，美國貿易代表辦公室正在評估根據「301條款」對中國商品徵收的關稅，這是一項尋求有利地位，以更有效與中國競爭的戰略的一部分。

另外，彭博報道，戴琪認為需有更大規模的對話。她稱，美方正在向中國提出一直以來的關切，即是中國極其強勁和非常有效的產業政策，對美國的增長、競爭和發展能力的影響，而這一種規模更大的對話，美方強烈感到必須要進行，「它不一定反映在第一階段協議中」。

戴琪：將努力緩和美中緊張關係

戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁