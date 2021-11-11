  • 24°C
香港時間 : 20211111日 (四) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美貿易協議】戴琪：與中國就遵守首階段貿協磋商 取得進展

國情動向 11:34 2021/11/11

分享：

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周三（10日）表示，美中兩國就中國遵守第一階段貿易協議情況的磋商，正取得進展，但拒絕在討論繼續期間預測結果。

中美元首視像峰會據報最快下周舉行，戴琪認為線上會議將是有幫助，彼此理解將對兩國複雜關係有利，但表示不一定需要兩國領導人接觸來促進貿易磋商。

她說，不希望被認為美國和中國方面的磋商沒有取得進展，「我們在對話，我們在工作」，不需領導人介入。

美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議

習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義

路透社報道，戴琪在華盛頓對記者表示，美國政府旨在讓中國遵守去年1月簽署、為期兩年的第一階段貿易協議，並正評估中國在遵守協議方面的所有不足之處，包括商用飛機採購不足。

在中美第一階段貿易協議，中國承諾在2017年水平的基礎上，在2020年和2021年期間將美國商品購買規模增加2,000億美元。惟據彼得森國際經濟研究所貿易經濟學家Chad Bown彙編的數據，截至9月30日，中國僅達到目標的60%。

下調關稅？正評估 有感需對話談產業政策

被問到拜登政府是否正在考慮下調對中國商品的關稅，以減輕美國經濟面臨的通脹壓力時，戴琪表示，美國貿易代表辦公室正在評估根據「301條款」對中國商品徵收的關稅，這是一項尋求有利地位，以更有效與中國競爭的戰略的一部分。

另外，彭博報道，戴琪認為需有更大規模的對話。她稱，美方正在向中國提出一直以來的關切，即是中國極其強勁和非常有效的產業政策，對美國的增長、競爭和發展能力的影響，而這一種規模更大的對話，美方強烈感到必須要進行，「它不一定反映在第一階段協議中」。

戴琪：將努力緩和美中緊張關係

戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
今日
美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
2021/11/10
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
【中美角力】戴琪：將努力緩和美中緊張關係
2021/10/29
【中美角力】戴琪：將努力緩和美中緊張關係
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協
2021/10/15
【中美角力】戴琪：與劉鶴會談是良好開端 將提中國未遵守貿協

你可能感興趣

美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
今日 10:46
美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
12:52 2021/11/10
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
【中美角力】戴琪：將努力緩和美中緊張關係
09:53 2021/10/29
【中美角力】戴琪：將努力緩和美中緊張關係
中美關係 中美貿易戰 貿易戰 中美貿易協議 經濟 拜登 關稅 採購 貿易 美國

上一篇文章

鄭永年：美國為減緩通脹壓力 可能下調或取消部分對華關稅

下一篇文章

布林肯︰若北京攻台 美國與盟友將採取行動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美英日歐盟等促中國推遲實施食品進口新規 憂破壞全球供應鏈
美英日歐盟等促中國推遲實施食品進口新規 憂破壞全球供應鏈
【兩岸角力】台報告書指大陸操作灰色地帶 圖「不戰奪台」
【兩岸角力】台報告書指大陸操作灰色地帶 圖「不戰奪台」
美智庫料中國003型航母最快3個月內下水 或擁這媲美美艦裝備
美智庫料中國003型航母最快3個月內下水 或擁這媲美美艦裝備
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
習近平：中美合作是唯一正確選擇 拜登：美中關係具全球意義
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
美國記者問能否以英文回答 中國氣候特使：那你拿中文提問（有片）
美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
美媒指習近平和拜登暫定下周一視像會議 中方曾這樣回應（第三版）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款