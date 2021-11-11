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鄭永年：美國為減緩通脹壓力 可能下調或取消部分對華關稅

國情動向 11:45 2021/11/11

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美國消費者物價指數（CPI）按年升6.2%，創1990年11月以來最大漲幅。被稱為中南海智囊的香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年認為，為減緩通脹壓力，美國可能會下調或者取消對華加徵的部分關稅。

鄭永年：美國可能取消或下調消費品領域的加徵關稅

據內媒「新京報貝殼財經」報道，在鄭永年看來，當前中美關係進入新的互動模式，不再是「黑白分明」的模式。「當兩國有對抗和衝突的時候，不要太悲觀，要記住中美之間還有合作的空間。當中美關係出現穩定的時候，也不要太樂觀和被迷惑。」

上月初，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）提出「再掛鉤」言論，有觀點認為這透出拜登政府的對華經貿政策基調，比特朗普政府更溫和、平衡、積極。「再掛鉤」表明既不脫鉤，也非維持現狀，而是在新的規則基礎之上，發展出更為平衡的中美經貿關係。

對於戴琪的「再掛鉤」一說，鄭永年認為，當前正值美國遇到供應鏈惡化、通貨膨脹上升等問題。戴琪這一言論並非為改善中美關係，而是為了美國利益。

【中美貿易協議】戴琪：與中國就遵守首階段貿協磋商 取得進展

習近平：亞太地區不能回到冷戰時對立割裂狀態

近期，美國通脹壓力仍在加劇。鄭永年表示，在過去很長的一段時間，中美兩國緊密聯繫，其中一個表現是，中國物美價廉的商品出口到美國，減少美國很大一部分的通脹壓力，使美國物價保持穩定。從特朗普政策開始，美國當局看不到全球經濟互相依賴掛鉤，提出和中國脫鉤，加上疫情影響之下導致集裝箱短缺、無人卸貨、寬松貨幣政策等因素，導致美國通脹攀升。

他認為，為減緩通脹壓力，美國有可能取消或下調消費品領域的加徵關稅。

拜登執政後，美國政府一方面指責中國沒有完成首階段貿易協定，說中國買的不夠多。另一方面，美國政府還希望通過加徵關稅來解決中美貿易逆差的問題。在我看來，美國的這種做法是矛盾的，也不可能解決中美貿易逆差問題。

美國的比較優勢和最賺錢的是高科技，但卻禁止高科技向中國出口，那美國如何實現自己的貿易均衡？當前美國的低附加值產業鏈已經轉移到中國和其他國家，中國的低附加值產品物美價廉，正好滿足了美國市場的需要。

如果美國允許中國購買美國的高科技產品，加上美國購買中國的物美價廉商品，相信貿易可以實現一定的均衡，或者說貿易逆差不會那麼大。美國現在的矛盾做法是，一方面不向中國出售高科技產品，一方面又想未來保持貿易的均衡，向中國商品加征關稅，這就導致了美國通脹的上升。

鄭永年指，要想解決貿易逆差問題、實現貿易均衡、把美國國內的通脹降下來，美國只需要解放思想、改變自己的思維，不要拿有色眼鏡看中國。

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責任編輯：尹航

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