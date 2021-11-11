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【內地疫情】昨增47本土確診 北京疫情再起添7人感染

社會熱點 12:23 2021/11/11

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內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（10日）新增62宗確診病例，本土病例佔47宗，其餘15宗為境外輸入；另再多23宗本土無症狀感染。北京近日疫情再起，朝陽區昨通報2宗本土確診，海淀區今（11日）晨新增4名確診者、1名無症狀感染，兩日合共新增7宗本土感染。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分佈為遼寧21宗、河南13宗、黑龍江7宗、河北3宗、雲南2宗、吉林1宗。本輪疫情自上月17日爆發以來，至今累計1070宗本土確診病例。

遼寧疫情持續，新增確診均在大連市。國務院聯防聯控機制綜合組昨晚已趕赴大連，指導疫情處置工作，強調要在更短時間內控制住疫情，最大程度降低疫情對社會影響。

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在北京，連續2日通報出現本土確診病例。10日新增2名確診者，其中1人是大連石化到北京出差的人員，另1人則住在朝陽區來廣營鄉某小區，兩人均為吉林確診病例的在京密切接觸者。朝陽區接報後，當晚已對該病例所涉區域及相關人士進行核酸檢測；同時對確診病例的相關活動軌迹所涉區域實施臨時管控，並開展流調工作，對密接、次密接及高風險人士全面排查追蹤。

海淀區今日凌晨發通告稱，一宗確診病例的密切接觸者及其同住家人，共5人核酸檢測均為陽性，其中4人已確診，1人為無症狀感染。海淀區已連夜敲門入戶，開展全民核酸檢測，同步開展流調溯源，對排查出的病例及密接者涉及的相關區域及時管控，並開展人和環境核酸檢測。

此外，北京中醫藥大學東直門醫院發公告稱，曾有新冠確診者於本月8日到醫院就診，按照疾控部門要求，今日起東直門醫院東城院區和國際部暫停開診。

責任編輯：易燕丹

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