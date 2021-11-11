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北京疫情再起添7人感染 3名中石油員工染疫（第二版）

社會熱點 18:08 2021/11/11

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內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（10日）新增62宗確診病例，本土病例佔47宗，其餘15宗為境外輸入；另再多23宗本土無症狀感染。北京近日疫情再起，朝陽區昨通報2宗本土確診，海淀區今（11日）晨新增4名確診者、1名無症狀感染，兩日合共新增7宗本土感染。

*文末新增北京疫情通報及防疫措施

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分佈為遼寧21宗、河南13宗、黑龍江7宗、河北3宗、雲南2宗、吉林1宗。本輪疫情自上月17日爆發以來，至今累計1070宗本土確診病例。

遼寧疫情持續，新增確診均在大連市。國務院聯防聯控機制綜合組昨晚已趕赴大連，指導疫情處置工作，強調要在更短時間內控制住疫情，最大程度降低疫情對社會影響。

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中石油4員工確診 其中一人同住4名家屬染疫

據北京市疾控中心通報，當地新增的7名感染者中，其中3人為中國石油天然氣集團旗下公司的員工，均與吉林周三報告的確診病例有密切接觸。

中石油首名確診者來自崑崙工程吉林分公司，10月20日到京，11月2日至5日在北京參加三場會議，合計111人與其共同參會；期間多次核酸檢測均為陰性。該病例隨後乘高鐵返回吉林，進行返崗前核酸檢測後，周三通報確診。

由北京通報與吉林病例相關的確診個案，分佈在朝陽區和海淀區。

朝陽區10日首先通報新增2名確診者，其中1人是中石油大連石化到北京出差的人員，另1人則住在朝陽區來廣營鄉，是中國崑崙工程公司總部員工；兩人均為吉林確診病例的在京密切接觸者。

朝陽區接報後，當晚已對相關病例所涉區域及相關人士進行核酸檢測。同時對確診病例所在的小區、樓宇等區域和活動場所實施嚴格封控管理，其中二人曾到訪的北京勝利飯店、塔里木酒店會議樓，被劃為封控區域。此外，當局已開展流調工作，對密接、次密接及高風險人士全面排查追蹤。

海淀區其中一宗確診個案，為中國石油潤滑油公司（太陽宮）員工，曾與吉林確診病例有工作接觸並一同用餐；她今日被診斷為確診病例。隨後，海淀區通報，與其同住的3名家人確診新冠肺炎，另1家屬為無症狀感染。

北京疫情防控難度大 收緊防疫措施

海淀區已連夜敲門入戶，開展全民核酸檢測，同步開展流調溯源，對排查出的病例及密接者涉及的相關區域及時管控，並開展人和環境核酸檢測。

北京市委宣傳部副部長徐和建表示，市內新一波聚集性疫情來得急，活動軌跡點多面廣，涉及人員多，首都疫情防控難度大；已連夜召開疫情防控調度會，要求東城、朝陽、海淀相關區、中國石油迅速對重點區域、重點人群開展疫情排查工作。各部門要立即響應、迅速行動，快速阻斷病毒傳播鏈條。對病例及感染者涉及的風險點位嚴格封控篩查。

當地亦進一步收緊防疫措施，確診患者曾到訪的東直門醫院東城院區和國際部，暫停開診。同時加強會議活動管理，提倡以視像形式舉辦，迅速排查會議活動情況，嚴格相關審批和紀律要求。會議期間要實行閉環管理，人員不得外出。

另外，中石油加強駐京單位管控。原則上駐京單位人員不出京、京外人員不進京。

責任編輯：易燕丹

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