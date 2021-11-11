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人行破例公佈月度房貸成長 房地產行業融資邊際改善

國情動向 12:02 2021/11/11

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中國人民銀行昨日（10日）公佈數據顯示，10月末，銀行業金融機構個人住房貸款餘額37.7萬億元（人民幣，下同），當月增加3481億元，較9月多增1013億元。內地多個官媒今日（11日）發文指，房地產貸款投放力度進一步加大，金融機構房地產貸款投放明顯提速，

彭博稱，人行昨日例行公佈月度金融數據後，又罕見地在微信公眾號專門推送公告，人行以往通常僅按季度披露該餘額。同日，多家官方媒體刊發相近報導，指10月房地產開發貸款投放大幅成長，11月上旬各行房地產貸款投放力度進一步加大。結合央行破例公佈月度按揭數據，官方安撫市場對地產資金鏈焦慮的意圖十分明顯。

《中國證券報》引述專家稱，10月融資數據的最新變化，反映出金融正加大對實體經濟的支持力度，同時證實了房地產行業融資出現邊際改善。伴隨宏觀政策向穩增長方向微調，特別是房地產融資環境修復，年內剩下兩個月的信貸和社融增速有望回升。

房企發債融資有望回暖

9月底，人民銀行、銀保監會曾聯合召開房地產金融工作座談會，指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，維護房地產市場平穩健康發展。近日，關於房企發債融資有望回暖的報道也頻頻傳來。週二（9日），中國銀行間市場交易商協會舉行房企代表座談會，近期將會有房企在公開市場發債融資。

彭博引述中信證券固收分析師李晗表示，近期可以看到發改委、外管局、交易商協會等多方召開房企座談會，討論幫扶恢復房地產企業的正常融資，而諸多房企也在通過自身努力與債權人協商以展期形式償付到期債務。未來防風險側重點從處置風險轉為維持經濟金融穩定大局，接下來可以積極期待房企融資破冰。

【中國樓市】瀋陽放寬限售限購？多間房企證實要鬆綁

官媒：交易商協會與房企代表座談 發債融資環境正逐步解凍

責任編輯：袁瑋婧

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