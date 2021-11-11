國研中心副主任：個別發展商出問題不會構成系統性風險

近期不少內房出現債務問題，國務院發展研究中心副主任隆國強在一個論壇上指，看到有機構增持內房相關債券，亦有市場擔心部分內房資金鏈的問題影響整個市場，他認為中國房地產市場龐大，一家或幾家大型房地產開發商出現問題，不會造成房地產市場的整體問題，亦不會引發系統性風險。

他形容，中國房地產市場不是游泳池，而仿如「太平洋」，相信「幾條魚出現問題，不會影響海洋」。

房價分化料持續

隆國強在出席第十一屆年度中國經濟國際研討會時表示，中國住房需求大，因此房地產的規模及投資在過去快速擴張，雖然內地城市的居住條件改善，不過亦需要正視價格過高的問題，令部分人在居住上承受很大的壓力。

他指，中國房地產市場近期出現分化，例如8月份70個重點城市中有20個城市房價按年有所回落，他預料未來3至5年，房價分化還會持續，面臨人口流出的中小城市，房價沒有支撐；而面對大量人口的城市，房價有上漲壓力。

他相信，政府的調控政策可避免房價過快上升，政府亦會致力提供多層次的住房供給體系，未來房地產市場增長不會像過去般快，房地產市場將更平穩健康發展。

政府需提高政策可預期性

對於內地近月連翻出台針對個別行業的監管政策，隆國強指，監管政策出發點是期望被監管的行業可在規範中健康成長，但認為政府需要提高政策的可預期性，並在執行過程中更有序讓企業適應策。此外，企業本身亦需加強對行業、政策的研究，一些行業早已存在問題，但部分企業卻視若無睹，當政策調整時，就會顯得無所適從。故雙方需要共同努力，推動行業發展。

他又對「共同富裕」作出闡釋，強調共同富裕不是要「殺富濟貧」、「搞平均主義」，也不會搞超出發展階段的福利主義。

他還表示，香港在中國現代化進程中的一直發揮著非常重要的作用，但在不同的時期，其作用的形式、內容都會不一樣。香港作為全球最開放的經濟體，在中國下一步實現高質量發展中，無論在信息交流、技術引進和創新、資源整合、高端人才滙聚，及金融服務等都可以繼續發揮非常重要的作用。

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責任編輯：蒯宇澄

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