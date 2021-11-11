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【雙11】監管重壓下冷處理？內地雙十一電商「戰報」低調

國情動向 12:53 2021/11/11

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今日（11日）是內地雙十一購物節，往年天貓、京東等電商巨頭都會在零點高調公佈購物成交戰況，但截至目前，未見有平台公佈實時成交額。有外媒猜測，在中國反壟斷的嚴格監管背景下，阿里要低調迎接「雙11」。

據內地《澎湃新聞》報道，在往屆的天貓雙11全球狂歡季，天貓、京東會公佈實時成交額，例如，在2020年雙11的0點30分，天貓公佈了實時成交額，京東也在11月11日0點9分，公佈了累計下單金額數據。

值得關注的是，在今年天貓雙11的線上媒體活動，也未見天貓的GMV大屏，向媒體展示實時成交額數據。

知情人士表示，天貓、京東今年均不會發布實時數據，京東將公佈雙11當天的整體數據，天貓則不確定是否會公開最終交易額。

順應「監管時代」的雙十一

2021年雙十一主題

美媒《紐約時報》10日指，中國反壟斷機構因反競爭行為對阿里巴巴處以28億美元的罰款，這是該機構有史以來開出的最大罰單。阿里巴巴十多年前發明的「雙11」購物節正在進化，以適應中國互聯網行業被管教的新時代，重視公平和責任而不是不惜一切代價的過度增長。過去的「雙11」是阿里巴巴展示其最新創新的機會，即如何讓人不假思索地花錢。而今年的巨大主題則是：綠色物流、環保產品和「用心」消費。

據澎湃報道，從目前天貓發布的戰報來看，截至11月11日0點45分，已有411個去年成交額過百萬的中小品牌，今年銷售額突破千萬；40個去年雙11成交額千萬級的品牌，在今年雙11成交額突破了1億元大關。此外，從11月1日到11日0點45分，已有382個品牌在天貓雙11的成交額超過1億元。

【雙11】市場監管總局禁止先加後減 中消協發6大提示

馬雲低調視察菜棚後  中紀委再說反壟斷才能共同富裕

責任編輯：袁瑋婧

 

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