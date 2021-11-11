曾稱「知中不媚中」 日本新外相：與中國建立穩定關係很重要

日本新任外務大臣林芳正周四（11日）表示，與中國建立建設性和穩定的關係非常重要，同時要求這個鄰國採取負責任的行為。

自民黨總裁岸田文雄當選日本第101任首相後組新內閣，林芳正出任外務大臣。林芳正被視為自民黨內的「親華派」，而他日前自稱「知中不媚中」。

林芳正在就職新聞發布會上表示，他已決定辭去日中友好議員聯盟會長一職，以避免「不必要的誤解」。他又表示，由於疫情，目前並非設定中國國家主席習近平訪日日期的時機。

日本媒體指出，保守派議員對他作為該聯盟會長能否對中國採取堅定立場，表示懷疑。

面對「親華」質疑，林芳正周一（8）在一個電視節目上表示，當個「知中派」還可以，但「媚中」就不行；據報他還引用「知己知彼，百戰不殆」典故，說「清楚了解對方比不知道要好」。至於中國人權議題上，他指不管從哪個角度來思考，這都是應該嚴重憂慮的問題，「中國也必須保障基本人權」。

中國外交部昨日談及中日關係表示，發展中日睦鄰友好合作關係，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於亞洲和世界的和平、穩定、繁榮。 希望日方同中方相向而行，深化各領域合作，妥善管控分歧，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。

日本首相將任命人權問題助理 京：中國內政不容干涉

責任編輯：林佩怡

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