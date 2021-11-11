「加拿大鵝」千元口罩無防疫功效 北京仍賣到斷貨

加拿大著名羽絨服飾品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」），近日上架高達千元（人民幣，下同）的口罩引起網民熱議。據了解，這款口罩不能防疫，僅作配飾用，但目前在北京地區已經斷貨。

據新京報報道，該品牌官方旗艦店網站顯示，今年冬天新上架的兩款口罩售價分別為800元和1000元，旗艦店總銷量為17件；其中，售價1000元的Tech口罩月銷13件。

據商品頁介紹顯示，Tech口罩採用持久耐用的Arctic Tech面料製成，佩戴舒適，防護力強，適合各種必要的外出場合。不過，相關產品聲明也指出，該款口罩不能用作醫療設備或個人防護設備。同時列明，口罩為貼身物品，不支持試戴，一經拆封恕不退換。

▲ Canada Goose售價1000元的Tech口罩。（網絡圖片）

北京3間Canada Goose門市工作人員受訪時均表示，該款口罩目前北京地區已斷貨，不能用於防疫，只是一種裝飾品。

早前涉虛假宣傳遭罰

1957年成立的Canada Goose，在2018年正式進入中國市場。今年9月，該品牌因一則涉虛假宣傳的行政處罰消息，登上網絡熱搜，更被聯想到中加關係緊張。

「加拿大鵝」因虛假宣傳被罰 中領館：政治化解讀無稽

處罰通告顯示，Canada Goose的關聯公司希計（上海）商貿有限公司，在其旗艦店發售產品的宣傳內容對所用羽絨混合材料存在以偏概全，與實際情況不符，涉嫌欺騙和誤導消費者。上海市黃浦區市場監督管理局對該公司處以罰款45萬元，責令公開更正並停止發布。

當時，內地《經濟日報》刊登評論文章，指「外國的月亮沒有更圓，外國的羽絨服也沒有更暖。不管是給自己起個洋名字，換個洋產地，還是大搞洋品牌溢價甚至虛假宣傳，都不是正道」。

責任編輯：易燕丹

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