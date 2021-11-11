中國留學生芝加哥遇劫中槍身亡 本科畢業於港大

中國駐芝加哥總領館周三（10日）確認，一名不久前畢業於芝加哥大學的中國留學生9日下午在大學附近一宗持槍搶劫案中死亡。

內媒紅星新聞報道，遇害者姓鄭，2015年高中畢業於四川成都七中，2015年至2019年在港大學攻讀統計學和金融，並獲得一級榮譽。 2019年，赴美就讀芝加哥大學，攻讀統計學碩士，今年7月底剛完成答辯，並順利取得學位。

據芝加哥大學警方消息，校內一名不久前畢業的中國留學生9日下午在芝加哥大學校外社區行走時，一輛黑色汽車靠近，一名男子下車持槍索要財物，隨後朝這名學生開槍並駕車逃逸。學生被送往醫院後不治身亡。

芝大聲明指，校方正與芝加哥警局合作，收集更多案件信息，事發後，芝大警局已經立即增加校園附近的巡邏。

中國使館譴責凶殘犯罪行為

中國駐芝加哥總領館對事件深感震驚和痛惜，強烈譴責濫殺無辜的凶殘犯罪行為，要求美有關方面盡快查清和公布案件情況，並向遇害者家屬表示深切哀悼和慰問。

總領館又提醒領區包括中國留學生在內的中國公民密切關注居住地治安狀況，避免前往不安全地方，進一步提高風險意識，加強安全防範，確保自身安全。

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責任編輯：蒯宇澄

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