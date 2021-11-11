【雙十一】消費主義套路多 30萬年輕人告誡自己「不要買」

大批人在「雙十一」期間大舉買買買，有人則反其道而行之。在內地社交平台豆瓣的「不要買|消費主義逆行者」小組上，逾30萬成員對消費熱潮進行冷思考，他們討論較多的話題，是關於某類物品買不買。

30萬年輕人自省也勸他人：不要買

「不要買」小組簡介是：市場上從直播帶貨，到網友分享，到處都在給人種草、刺激消費。通過煽動起焦慮情緒，讓每個人因為焦慮，不斷去購買、以滿足自己的偽需求。「讓我們做到不盲目跟風、不被消費主義裹挾，做消費主義市場的逆行者。」

目前該小組成員已超過30萬，以90後、00後年輕人居多。其中有人曾是購物狂，有人花26萬元（人民幣，下同）網購後開始反思，有人曾沉迷奢侈品買東西必買大牌。

部分小組討論有，「（護膚）精華真的有用嗎？」「一千元的雪地靴是消費主義嗎？」「有必要買頭戴式降噪耳機嗎？」

在「不要買」小組組長「碎碎鐵」看來，每個人都很難一直理智，所以有提問、有咨詢也很正常，屬於不買路上的一種掙扎和實踐。小組的討論，經常也讓她打消買某些東西的念頭。

她說，很多人以為小組想表達的意思是不消費、省錢。其實不是，只是不被消費主義裹挾，注重自己的內心和實際需求，過物盡其用的生活。

在這個豆瓣小組中，網民還能窺見消費市場的「套路」。有網民分享，某品牌面霜線下超市更便宜；不要為了湊滿減去買一些不需要的東西；不要大規模囤牙膏、洗髮水、沐浴露，去年買的現在還沒用完。還有網民表示，買了預售產品想退貨，結果有些速度快的商家都已經發貨了。

商家反思：促銷玩法好複雜 購物如同做任務

在這個豆瓣小組之外，也有消費者和商家反思雙十一的消費熱。11月9日，網易嚴選CEO梁鈞發內部信表示，雙十一被眾多商家設計成了一座迷宮，因此網易嚴選去年決定退出「充滿套路、鼓吹消費主義、變了味的雙十一」。

網易嚴選市場負責人吳迪裴說，「回想2009年，那個時候的雙十一很簡單，就是所有產品打五折，當時消費者真心喜歡這個節日。」但如今，各種平台跨店滿減付定金的預售、或是複雜的促銷玩法，讓購物不再是娛樂，而變成任務。

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還有淘寶小店店主稱，不參加今年雙十一活動。「店裡的貨品價格一般都在50元到80元之間，還有些低價品只有30元左右，相比實體店已經便宜很多了，沒有成本做這種大型活動，又是大額券又是大降價，賠本賺吆喝。」他透露，為了逃避雙11，自己的店鋪這兩天關門歇業。

責任編輯：尹航

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